Activarán parque

Arnulfo Mata Huerta.-

Ya no será un “Elefante Blanco” el nuevo parque de pelota blanda construido en la Villa Deportiva de Tamatán, en el que el gobierno del licenciado Francisco García Cabeza de Vaca invirtió una fuerte cantidad de dinero para que niñas, jóvenes damas adultas hagan uso de esa magnífica obra, porque próximamente ahí se rolarán partidos del campeonato oficial que tiene en marcha la Liga Universitaria Municipal de Softbol.

Esto lo da a conocer el administrador de ese magnífico complejo deportivo, Iván Córdova González, que fue un destacado lanzador de la Liga Mexicana, poniendo muy en alto la pelota que se juega en Ciudad Victoria, de donde es originario y egresado de la Liga Pequeña de Beisbol Universitaria.

Y es que, poco antes de que los instructores de la Academia Tamaulipas iniciaran sus actividades del Try Out, quien esto escribe charló unos momentos con el expitcher de la pelota azteca, haciéndole de su conocimiento cuáles serían las causas, motivos o razones para que ese parque de softbol permaneciera en blanco, sobre todo los sábados y domingos, porque durante la semana se usa con las prácticas que realiza el profesor Martín Botello con su numeroso grupo de niña y jovencitas, pero se llegan los sábados y domingos y ahí todo es soledad.

He aquí la respuesta de Iván Córdova González: “Pues no sabría decirle, ahí está autorizado por el licenciado Carlos Fernández Altamirano que se rolen juegos, ya por ahí se le informó a Martín Botello prácticamente desde la primera semana que se inauguró, que ya se podrían rolar juegos en el campo sintético por autorización del licenciado Carlos Fernández, no se han rolado, no sé por qué, no entiendo”.

Pero el administrador de la Villa manifestó que ya por ahí el director de alto rendimiento, Salvador Alemán, ya platicó con Martín Botello, dándole la prioridad, como se dijo en un principio, de parte del licenciado Carlos Fernández a las niñas de Olimpiada, eso no quiere decir que sea exclusivo de ellas, aquí no hay ninguna exclusividad, de hecho, precisamente hubo un Inter-Zonas de la rama femenil por parte de la Universidad y se les autorizó, ya jugaron, ahorita viene el torneo de los escolares de beisbol infantil y también ya autorizado, ellos empiezan a jugar la semana que entra, ahí prácticamente se le está dando uso todos los días, no hay ningún día cerrado, lo que sí tratamos de mantenerlo cerrado por obvias razones, para que no entren muchachitos que andan por aquí y hagan mal uso de esta instalación”.

Pero a fin de que las damas softbolistas agrupadas en la Liga Universitaria Municipal hagan uso de ese magnífico parque, es muy necesario que el coordinador del softbol femenil, Lorenzo Guevara Guerrero, entable pláticas con Iván, con el fin de ponerse de acuerdo sobre qué se necesita para que la Liga Femenil role ahí sus partidos entre sábado y domingo.

Al respecto Iván dijo lo siguiente: “Lorenzo Guevara tiene que acercarse para platicar y manifestarle que aquí todo se hace por medio de oficio, desde Martín Botello, los Juegos Escolares, el Inter-Facultades de la UAT, todo es por medio de oficio, él se tiene que acercar y yo ya le daré las instrucciones por parte del licenciado Carlos, pero prácticamente este parque de pelota está abierto a todos, aquí no hay exclusividad para nadie”.

Entonces no se descarta la posibilidad de que próximamente, entre sábado y domingo, el parque de pelota sea utilizado con los juegos de las damas softbolistas, tanto de primera como de segunda, tercera y cuarta fuerza del organismo que coordina el jonronero de otros tiempos, Lorenzo Guevara Guerrero, ya veremos qué dice al respecto, porque como lo confirma Iván, ese parque no tiene exclusividad.

