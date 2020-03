Real Madrid pide a sus jugadores no salir de la ciudad por Covid-19

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Madrid, 12 Mar (Notimex).- El delantero serbio del Real Madrid, Luka Jovic compartió cómo se vivió internamente la noticia en la que su compatriota basquetbolista They Thompkins resultó positivo en coronavirus, y desencadenó que pidieran a los demás elementos no salir de la ciudad.

«Fuimos a entrenamiento esta mañana, pero vinieron del club y dijeron que no teníamos entrenamiento ni nada durante las próximas dos semanas. Todos debemos estar en casa y no abandonar Madrid», compartió para medios locales.

Por otra parte, confesó haber utilizado el mismo equipo de recuperación que Thompkins en los días previos del anuncio; sin embargo, el exjugador del Benfica no aqueja síntoma alguno, asegurando estar al cien.

«Desde que me lesioné y no entrené durante los últimos dos o tres días he usado los mismos grupos de recuperación que un jugador con coronavirus; pero me siento realmente bien, no tengo síntomas; estamos esperando la decisión del club», sentenció.

