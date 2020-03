Renato Ibarra podría quedar libre

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

México, 12 Mar (Notimex).- En las próximas horas podría salir en libertad el futbolista ecuatoriano Renato Ibarra, luego de que en la segunda audiencia, Lucely Chalá, esposa del jugador, habría cambiado su versión de los hechos.

Durante la diligencia que se lleva a cabo este jueves en el Reclusorio Oriente de la Ciudad de México, la cónyuge del ahora exjugador del Club América, señaló que el jugador ecuatoriano no la agredió físicamente, a pesar de que la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México cuenta con una declaración escrita a mano.

En un vídeo publicado en Twitter sobre el avance de la audiencia que se lleva a cabo, Lucely Chalá confesó: «No, no me agredió físicamente, no recuerdo haber dicho eso en la entrevista que me hicieron».

Chalá mencionó en la segunda audiencia que no miró quién fue el que la golpeó, ya que asegura que en ese momento volteó para cubrir a su hijo. Estas palabras no coinciden en nada con las que dio en primera instancia.

Por tal declaración, la culpabilidad para el examericanista se ha reducido y podría quedar libre en caso de que logre un nuevo acuerdo con su esposa, o cumplir con la condena de prisión preventiva que no es mayor a tres meses.

Este jueves, el Club América dio a conocer que Renato Ibarra fue separado de forma definitva del plantel.

