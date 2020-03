Opinando sobre ‘Unidos’

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Valeria Maldonado.-

Mucho se ha dicho de la nueva película de Disney-Pixar “Unidos”, que si no es lo suficientemente emotiva, que está bien pero no transmite esas emociones de otras películas o que no es tan mágica como se prometía… a pesar de todas esas cosas que había leído en diversas páginas, decidí ir a verla hace unos días. La verdad es que ninguno de esos comentarios tienen sentido para mi después de haberla visto.

Sí, esta es una cinta un poco más “madura” en la que no se van con la salida de “vamos a hacer que todos lloren en esta parte para que digan que es la mejor película que han visto”, en esta película se muestra una situación que podría pasarle (o tal vez ya la estén pasando) a cualquiera y no se molesta en perder tiempo para tratar de demostrar que la situación es más triste o dramática de lo que pude ser en la vida real.

Como se muestra en el trailer, esta es la historia de dos hermanos. El padre murió cuando uno de ellos era aún un bebé porque lo que no tiene recuerdos de él; y aunque todo aparece indicar que el centro de la película será la falta de una figura paterna, mediante se va avanzando en la trama se descubre que de lo que la cinta estaba hablando todo el tiempo era de otra cosa. Una que siempre estuvo ahí.

Es verdad que no sales moqueando de la sala ni te pasas los últimos 20 minutos con los ojos llorosos como ha pasado con otras películas, como por ejemplo “Coco” o cualquiera de “Toy Story”, sin embargo sí hay un sentimiento. Más cuando descubres cuál es el mensaje detrás (el cual no diré porque tal vez aún hay muchas personas que no han visto la película) el cual sí está relacionado con la falta de un padre pero que no es lo que tiene mayor peso.

Creo que esta no es tanto una película para niños, tengo la sensación de que va más dirigida a las personas que siendo niños crecieron con las cinta de Pixar o Disney y que en la actualidad ya están en una edad adulta. Quien sabe, puedo estar mal porque no hay ninguna prueba que rectifique lo que digo pero eso es lo que yo creo. Además en la sala en la que estaba, si mal no recuerdo, solo había dos niños pequeños y aproximadamente 12 personas adultas, eso es un punto a favor de mi teoría.

Vale la pena darle una oportunidad y si puedo dejar un consejo sería el siguiente: olvida esa regla inexistente que dice que todas las películas de Disney-Pixar te van a hacer llorar. Estoy muy segura que sacando eso de nuestra mente la película es mucho más disfrutable… Este fin de semana vienen cosas interesantes a la cartelera, si ninguno de los estrenos llaman tu atención elige ver “Unidos”.

