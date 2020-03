Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Una animación compartida por La Agencia Espacial Europea muestra una significativa disminución en los niveles de dióxido de nitrógeno (NO2) en el norte de Italia durante el brote de coronavirus.

La reducción, que extremadamente significativa, se da entre el 1 de enero y el 11 de marzo de 2020.

La última semana es donde más evidente se hace, esto debido a las recientes restricciones de movilidad nacionales y el cierre de sectores enteros de la economía en ese país.

Las imágenes y datos fueron hechos por el satélite Copernicus Sentinel-5P que se decida a monitorear nuestra atmósfera y rastrea gran cantidad de contaminantes.

«Es el instrumento más preciso hoy en día que mide la contaminación del aire desde el espacio», aseguró Claus Zehner, gerente de esa misión.

La disminución de la contaminación estaba siendo estudiada con cautela, pero las recientes imágenes revelan que la tendencia es real.

Esta situación es particularmente benéfica para aquellos con problemas respiratorios, sin en embargo el país italiano es el más afectado por coronavirus después de China, el total de muertos ya se elevó a 1.441.

Fluctuation of nitrogen dioxide emissions across #Europe from 1 Jan until 11 Mar 2020, using a 10-day moving average & data from @CopernicusEU #Sentinel5P.

The decline in NO2 emissions over the #PoValley 🇮🇹 is particularly evident.https://t.co/MkPuG4IcOi pic.twitter.com/LcNH1QsmaB

— ESA EarthObservation (@ESA_EO) March 13, 2020