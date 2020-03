Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

México, 14 Mar (Notimex).- La banda sueca The Cardigans regresaron a México como parte del cartel del festival Vive Latino en su edición 2020, tocaron canciones emblemáticas así como un tributo al tema de 1954 Cucurrucucú paloma, que inmortalizó la mexicana Lola Beltrán.

Nina Persson y compañía tocaron sobre uno de los escenarios alternos del evento masivo y abrieron con uno de sus éxitos : Erase/Rewind seguido del hit noventero Lovefool y Carnival, es así que la banda marca su regreso a territorio azteca luego de cinco años.

“Ciudad de México, estamos felices de regresar”, manifestó la vocalista. Posteriormente la velada de los oriundos de Estocolmo se tornó nostálgica con temas como Live and Learn, You’re the Storm, Rise & Shine, Been it y Communication.

The Cardigans hicieron un cover a "Cucurrucucú Paloma" #ViveLatino pic.twitter.com/5q3hLDi8KM — Me Hace Ruido (@mehaceruido) March 15, 2020

Tras tocar sus temas inéditos, los europeos decidieron hacer un pequeño tributo al género regional mexicano con la canción Cucurrucucú paloma compuesta en 1954 por Tomás Méndez, mismo que dio voz la fallecida cantante Lola Beltrán así como Pedro Infante. El huapango adaptado en versión rockera por The Cardigans fue de corta duración aunque el español de Nina fue entendible.

Una hora exacta ofreció la banda con su repertorio de los 90 y años 2000 el cual cerró con My Favorite Game acompañada de una cálida despedida de una alineación que se ha mantenido vigente dentro del gusto del público mexicano que se aglomeró en la primera jornada del Vive Latino.

