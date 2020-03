Cierran acuario y pingüinos aprovechan para hacer excursión

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ante la emergencia sanitaria que ha causado el brote de coronavirus en todo el mundo, se ha solicitado a los habitantes de distintas partes cerrar sus puntos de convivencia para prevenir la propagación del mismo y quedarse en casa.

Con estas medidas de cierre de los lugares de convivencia, el Sheed Aquarium, un acuario público de Chicago, decidió cerrar sus puertas, donde algunos animales han decidido “cambiar de hábitat” y conocer nuevos amigos.

En un Tuit del acuario señalan que algunos de los pingüinos fueron de excursión para conocer a otros animales del Sheed, Wellington parecía estar interesados en los peces del Amazonas, los “Myloplus schomburgkii” también parecían interesados en su visitante.

Más de 12 mil me “gusta” ha recibido la publicación y se ha visto alrededor de 200 mil veces, la cual está acompañada de un video que muestra a Wellington, un pingüino de penacho amarillo caminando por la zona donde se encuentra los peces del clima tropical.

Penguins in the Amazon?! 🐧🌴

Some of the penguins went on a field trip to meet other animals at Shedd. Wellington seemed most interested in the fishes in Amazon Rising! The black-barred silver dollars also seemed interested in their unusual visitor. pic.twitter.com/KgYWsp5VQD

— Shedd Aquarium (@shedd_aquarium) March 15, 2020