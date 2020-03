¿Ya entendimos?

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Ricardo Gaviño.-

Seguimos viviendo uno de los días más importantes de toda la humanidad. El tema del coronavirus sigue estando presente las 24 horas del día. Cada minuto que pasa nos seguimos enterando de situaciones lamentables en diferentes países, y lo peor del caso, es que ya es una realidad en México.

Estos días de aislamiento, he tenido el tiempo para reflexionar un poco sobre toda esta situación. Hay una pregunta que no deja de estar presente en mi cabeza: “¿qué se hizo mal para estar viviendo lo que estamos pasando?”. Y lamentablemente, es que la única respuesta que se me viene a la mente es: “Se ha hecho todo mal”.

Nos hemos ido acabando los recursos de nuestro planeta. Hemos creado máquinas que lastiman los pulmones de la Tierra. Sin culpa alguna, hemos borrado especies de nuestro planeta, como si fuéramos los que decidimos quién puede vivir aquí y quien no. Hemos creado una cultura de falta de conciencia. Hemos levantado muros y sembrado el odio entre nosotros. Hemos creado algo que llamado “desarrollo económico” en el que todos luchamos cada día de nuestras vidas para poder obtenerlo. Hemos mal creado sistemas políticos, como modelos de negocios para aprovecharnos de nuestro prójimo.

Pero hoy la vida nos ha dado una buena sacudida de cabeza. Nos ha enseñado que esto no tiene nada que ver con dinero. Que no hay máquina qué lo pueda detener. Que no hay gobiernos que pueda solucionarlo. Que es momento de derribar esos muros y que la única solución para salir adelante es verdaderamente, juntos… En verdadera comunidad.

Viviendo en una época en la que la familia y el tejido social se ha perdido por completo. El coronavirus nos ha orillado a regresar a lo básico. A mantenernos encerraditos y volver a trabajar esos lazos únicos que tenemos en nuestra vida, la familia. Si amigos, de cierta manera el coronavirus nos está obligando a volver a tener familia.

Hoy por hoy, la misma enfermedad ha puesto en la “congeladora” gestos que para muchos eran normales tenerlos y que sin duda hoy los extrañamos y lo valoramos. El abrazo, el beso, cualquier expresión física con alguien que estimamos, es momento de revalorarlo.

Hoy por fin la Tierra tiene una oportunidad de volver a respirar, y nosotros también. Sin cuestionarnos tanto, pensemos de nuevo en lo que realmente importa en la vida. Hagamos nuestras propias conclusiones y démonos una nueva oportunidad de volver a empezar.

