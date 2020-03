De Cuerpo Entero: Omeheira López Reyna

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

Mauricio Zapata.-

A lo largo de su carrera política, siempre ha sabido combinar su vida profesional con el desarrollo familiar y establecer los vínculos para ayudar a quien lo pida o lo necesita.

En “De cuerpo entero” da a conocer sus gustos y pasiones personales; desde su comida favorita hasta sus anécdotas personales. Desde su platillo favorito, hasta el número de talla que es.

Omeheira López contesta el cuestionario de El Diario de Ciudad Victoria de manera detallada, sin tapujos y, como ella lo señala, contenta de que la gente sepa quién es en persona la funcionaria estatal.

Le gusta el cine y le gusta leer sobre desarrollo personal, además de disfrutar la vida con un té o un café negro; con un helado y su jardín. Con su perra y cocinando para ocasiones especiales.

Ella es Omeheira López Reyna.

¿Qué hace en sus ratos libres?

“Leer, ver televisión y disfrutar el jardín con mi perra”.

¿Cuál es su película favorita?

“Tengo dos: “Lista de Schindler”, con Lism Nelson, que trata de salvar vidas de miles de judíos que serían enviados al campo de concentración y exterminio de Auschwitz. Y otra de mis favoritas es “Más allá de los sueños” (1988), con Robert William, una novela de tristeza y esperanza donde el esposo, tras un accidente automovilístico pierde a su hijo y su esposa no lo supera y se suicida y él la busca en la otra vida para poder estar juntos”.

¿Cuál es su serie favorita?

“Tengo varias, muchas de contexto político y de ciencia ficción que me han impactado y las puedo ver varias veces, pero mi favorita en este momento, y espero la siguiente temporada en Netflix, es “El Mesías”.

EL BEIGE Y LA CENA DE NAVIDAD

¿Qué tipo de ropa le gusta usar?

“Casual, pero considero que uno debe vestir conforme a la situación pero con sencillez”.

¿Color favorito?

“El beige”.

¿Qué cocina y qué le gusta más cocinar?

“Puedo cocinar de todo un poco cuando tengo tiempo y hacer algunos inventos que salen bien, en ocasiones lo hago cada Navidad, ya que para mí es la forma de demostrar el cariño a las personas que me rodean e insistir en muchas ocasiones de sentarse a la mesa, aunque eso les molesta a veces, creo”.

¿Cuál es su comida favorita?

“La vegetariana, todo lo que tenga verduras y el cabrito que hace mi mamá”.

¿Cuál es su postre favorito?

“Nieve o helado artesanal”.

¿Cuál es su bebida favorita?

“El Té”.

¿Cómo le gusta tomar el café?

“Negro”.

¿Cómo le decían de pequeña?

“Omeherita”.

¿Qué deporte le gusta?

“No tengo uno en específico, todos puedo ver y disfrutar”.

¿A qué equipo le va?

“No tengo un equipo en especial puedo apoyar a quien me propongan por alguna causa”.

PAZ INTERIOR

¿Qué le gusta leer y cuál es su libro favorito?

“Novelas o historias que inspiren. En este momento estoy leyendo lecturas sobre el perdón, crecimiento y paz interior”.

“Mi libro favorito es “Vida de lucha (Lite of struggle)”, de Winnie Mándela, quien fue la esposa de Nelson Mandela. Es la historia de una parte de su vida, la opresión en Sudáfrica durante el apertheidW

¿Playa o montaña?

“La montaña me encantan los lugares con mucha vegetación y abrazarme a un árbol y sentir la naturaleza la disfruto”.

¿Qué número calza?

“De calzado, del número cinco”.

Cuéntenos una anécdota buena en su vida.

Tengo muchas anécdotas buenas y malas y de todas he aprendido, estoy convencida que todas son lecciones de vida. Buena, haber conocido a Richard Gere durante mi primera visita a Naciones Unidas acompañado por un grupo de Tibetanos en su lucha por los derechos humanos.

¿Y una mala?

“Mala no precisamente, triste sí: el haber trasladado a un grupo de niños a la Ciudad de México y sufrieran un accidente, perdiendo la vida algunos. Eso me marcó y me hizo retirarme por un tiempo, pero me hizo más fuerte para enfrentar nuevos retos y me propuse que esa experiencia jamás me limitaría a seguir ayudando a salir adelante a quienes buscan una vida distinta y más si son niños”.

LOS QUEMADOS

¿De estudiante qué materia le gustaba y cuál le disgustaba?

Me fascinaba la Sociología, lo que me hizo estudiar Trabajo Social y con el tiempo me hice abogada, ante la frustración de no resolver rápido los problemas. Y no me gustaban como a muchos las matemáticas, él álgebra era difícil para mí”.

¿Por qué se dedicó a su actual profesión?

“Todo lo que tenga un enfoque de derechos humanos es mi pasión y trabajar con los niños es lo que más me gusta. Estoy convencida que si construimos una nueva generación de mejores ciudadanos tendremos un mejor país. He luchado siempre por lo mismo, inicié a los 15 años como encuestadora en el tema migratorio en Reynosa mientras estudiaba Trabajo Social y seguí mi carrera con el mismo enfoque nunca he cambiado mi convicción de vida y trato de ser coherente con lo que hago y pienso”.

¿A qué jugaba de niña y cuál era su juguete favorito?

“Me encantaba jugar a los quemados y a la bicicleta pero siempre me caía o tenía accidentes por correr en la calle. Jugaba a las muñecas y tenía dos que eran mis favoritas una se llamaba Pepa y era de color y la otra era pelirroja y le crecía el cabello. Aún las conservo en casa de mi mamá”.

¿Cuál ha sido la peor enfermedad que haya tenido?

“De chiquita tuve fiebre reumática a los seis años y eso generó que estuviera bajo tratamiento consecutivo hasta que cumpliera los 12 años, ya que me inyectaban penicilina cada 21 días. Una experiencia de vida que no se olvida”.

LOS HIGOS

¿Cómo le dicen actualmente de cariño su familia y amigos?

“Me dicen Ome, acortan el nombre largo”.

¿Qué es lo que más le apasiona?

“Trabajar por el bienestar de los demás, solucionando los conflictos”.

¿Cuál fue su peor travesura de adolescente o niña?

“Fui muy tranquila, pero en Río Bravo donde vivía, la casa de la vecina tenía un árbol de higos (fruta que me encanta) y me subía a quitarlos para comérmelos”.

Ídolo en la vida (de niña, de joven y/o actual)

“De niña La Mujer Maravilla; ahora de grande Nelson Mandela e Indira Gandhi”.

¿Algún defecto?

“Exceso de confianza”.

¿Cuál es su virtud?

“La paciencia y la tolerancia”.

¿Qué le gustaría hacer cuando se retire de su profesión y del servicio público?

“Escribir”.

¿Cuánto pesa?

“67 kilos”.

¿Altura?

“1.66”.

