Kevid Durant, da postivo por covid-19

La súper estrella de la NBA, Kevin Durant, dio positivo al examen de coronavirus y es uno de los cuatro elementos contagiados de los Nets de Brooklyn.

En entrevista días atrás, el basquetbolista afirmó «no tener síntomas» e hizo un llamado a la población de los Estados Unidos a «seguir la cuarentena y permanecer en casa».

Cabe recordar que Kevin Durant está en recuperación por una lesión del tendón de Aquiles sufrida en las Finales del 2019 con los Golden State Warriors, club al que dejó para fichar con los Brooklyn Nets, si bien su regreso a la NBA se espera hasta la temporada 2020-2021, recordando que el actual calendario está suspendido.

Kevin Durant tested positive for coronavirus, Durant tells @TheAthleticNBA @Stadium. Durant says he is feeling fine: "Everyone be careful, take care of yourself and quarantine. We're going to get through this."

— Shams Charania (@ShamsCharania) March 17, 2020