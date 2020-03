Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un reconocido predicador estadounidense, Kenneth Copeland, se ha vuelto tendencia en redes sociales después de que supuestamente señaló que puede curar el Covid-19 a través de un programa de televisión.

Copeland pidió a las personas que se acercaran y tocaran la pantalla con el fin de recibir la sanación.

Kenneth, de 83 años, luego de una serie de oraciones, dio por hecho que “según la palabra de Dios, estaba curado”.

Las declaraciones han generado mucha polémica en los diferentes sitios de Internet, ya que algunos internautas lo han tachado de charlatán, además de las burlas de las que es objeto.

Kenneth Copeland healed viewers of the coronavirus through their televisions last night. pic.twitter.com/8lwHufTIy4

— Right Wing Watch (@RightWingWatch) March 12, 2020