AMLO presume amuletos protectores

El presidente Andrés Manuel López Obrador presumió algunos de los ‘escudos protectores’ que la gente le ha regalado durante sus giras por México.

Los ‘escudos’, que se tratan de dos escapularios del Sagrado Corazón de Jesús, también llamados detentes, fueron mostrados por el mandatario cuando hablaba sobre la protección ante la pandemia del coronavirus.

«Detente enemigo, que el Corazón de Jesús está conmigo. Pero no hay ni siquiera enemigos, son adversarios. Yo no tengo enemigos ni quiero tenerlos. El escudo protector es como el detente, es la honestidad, eso es lo que protege: no permitir la corrupción», dijo.

El presidente habló y mostró los diferentes amuletos que guarda en su cartera como un trébol y un billete de dos dólares que le regaló un migrante, y que guarda para la buena suerte.

«Esto me lo da la gente. Son mis guardaespaldas, es muy común. Tengo otras cosas porque no sólo es catolicismo. Los libres pensadores me entregan de todo, y todo lo guardo, porque no está demás», declaró.

Con información de: www.milenio.com

