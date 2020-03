Asesino invisible: It’s a Jungle Out There

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar Ávila.-

No podemos menos que censurar la irresponsabilidad de las autoridades federales, pues no se pueden promover normas de prevención si nuestro jefe de Estado hace todo lo contrario, solo porque su empleado, el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, le dice que es casi “inmune”.

“La fuerza del Presidente es moral, no es una fuerza de contagio. En términos de una persona, de un individuo, el Presidente tiene la misma probabilidad de contagiar que usted o yo”.

Lo anterior y lo siguiente puede que no tenga nada que ver con partidos o posiciones ideológicas, sin embargo, todo se mueve en bumerang y en galimatías, por supuesto que absolutamente todo es político.

Pero en el sentido de hacer política responsable, asertiva, empática, solidaria, saludable, y nunca una política de desdén y soberbia extrema y con cero ganas de aprender de las lecciones del mundo y la ciencia.

(Luego discutiremos si los chinos, los americamos los europeos, los rusos y los que a usted le venga en gana iniciaron esta guerra mundial viral)

Lo importante es operar las soluciones determinantes para romper la secuencia de este virus mortal. Y si tiene que suceder una cuarentena total en la República y hasta un toque de queda, así será y punto, pero para eso necesitamos un líder no distraído.

Lo decimos sin emociones mal comprendidas, pues es una pena que los esfuerzos se realicen de manera dispersa, con la responsabilidad de las entidades. Pues además, qué necesidad y necedad de esperar que la Organización Mundial de la Salud imponga medidas, ya en tono de regaño.

Y que razón tiene Randy Newman, cuando cantaba el estribillo de su épica canción “It’s a Jungle Out There” -Emmy 2004-, tema musical de la serie Monk.

TRADUZCAN POR FAVOR:

“It’s a jungle out there, Disorder and confusion everywhere, No one seems to care, Well I do, Hey, who’s in charge here?

It’s a jungle out there, Poison in the very air we breathe, Do you know what’s in the water that you drink?”

“Well I do, and it’s amazing, People think I’m crazy, ‘cause I worry all the time, If you paid attention, you’d be worried too, You better pay attention, Or this world we love so much might just kill you, I could be wrong now, but I don’t think so, ‘Cause there’s a jungle out there, It’s a jungle out there

IT’S A JUNGLE OUT THERE

“Violence and danger everywhere, It’s brother against brother, Pouding on each other, Like they would make a mess, It’s a jungle out there, It’s a jungle here too, You got a tap right on your phone, A microphone and camera check on everything you do”.

“Call it paranoia as the saying goes, Even paranoids have their meek, I’m not the one who’s crazy, I’m not afraid of them, They’re afraid of you and me, I could be wrong there, but I don’t think so, ‘Cause it’s a jungle out there”.

“Even the cops are scared today, So if you see a uniform,

Do exactly what they say, Or make a run for it, I’m only kidding with ya, ‘Cause it’s a jungle out there, It’s a jungle out there”.

Amén…

LO MEJOR DE CADA CASA

Y prácticamente todos los ayuntamientos y sus administraciones han parado actividades públicas. Están operando actividades responsables, para invitar a sus ciudadanos a limitar su movilidad a lo indispensables.

De Nuevo Laredo con Enrique Rivas, a Matamoros con Mario López, a la zona sur con Alma Laura Amparan de Altamira y Jesús Nader de Tampico, todos están más que atentos haciendo lo que les toca.

Las actividades pararon, educación, guarderías y los restaurantes que hemos visitado están a la mitad y menos. Todo por el efecto de un bicho que nos trae de cabeza, sin dinero, sin acciones, mortificados, sin playas, sin Semana Santa.

Digo como dice el dicho, a veces no hay para quedarse, menos para salir. De cualquier forma hay que seguir atentos en casa, difundiendo, pero sobre todo, haciendo lo que nos toca, es decir dar los consejos y predicar con el ejemplo.

Y como dicen los alcaldes responsables, no se necesitan de rumores, pero sí una actitud solidaria, de todos con todos. Y que nadie se ofenda si no lo saludamos, bien que sabemos que en el mundo de la política hay que dar un paso a un lado, para que el coronavirus fallezca por ausencia de contacto.

Del cuarto piso.- En el mapa del coronavirus en México al momento ya son 82 casos positivos -serán más a este día-. Se estiman durará alrededor de 12 semanas la etapa crítica y la mayoría de infectados visitaron España, Italia, Estados Unidos y Alemania

Nostra política.- Basta de memes estúpidos, cuídense.

18 pendientes…

