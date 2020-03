Capan extraños ‘tornados gemelos’ en una ciudad marroquí

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Varios testigos captaron en video el momento en que dos tornados se forman y pasan por la ciudad marroquí de Oued Zem.

Los tornados se formaron de manera simultánea por lo que los llaman ‘tornados gemelos’.

El aterrador fenómeno presentó un espectáculo inquietante.

Por fortuna no se reportaron víctimas ni daños tras el paso de los tornados.

Te compartimos los videos:

Quite a few reported tornadoes/ Landspouts in Oued Zem, Morocco this afternoon 15th March! Video via 📸 https://t.co/WGEfOrGx0H #severeweather #tornadowarning pic.twitter.com/9UiQKGO6wG

— WEATHER/ METEO WORLD (@StormchaserUKEU) March 15, 2020