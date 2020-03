Confirma tampiqueña tener coronavirus, pero ‘está bien’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Adela Hernández

Tampico,Tamps.- Una joven de Tampico dio a conocer este miércoles que al practicarse una prueba de covid-19 resultó positiva por lo que se encuentra aislada.

A través de una grabación en redes sociales, asegura que muchas personas le han estado hablando para preguntarle por su estado de salud y por ello tomó la decisión de realizar un video para explicar su situación.

La joven, que no da su nombre, asegura que no presenta ningún síntoma y todos en el círculo que la rodea están bien.

«Todo Tampico está enterado de mi situación y se me hizo prudente comunicarlo de primera mano, efectivamente acabo de regresar del extranjero el sábado, estuve en mi casa, no he tenido contacto con nadie, ni mi familia y el martes nos realizaron la prueba a mi hermana y a mí y yo si salí positiva de coronavirus (pero) me encuentro sumamente bien”, indica.

Para finalizar el video, la tampiqueña aclara que todos en su familia están bien y que están siguiendo las medidas que les han indicado por medio del Sector Salud, haciendo el exhorto a la población para que cuide a los adultos mayores y cada quien asuma los cuidados necesarios.

