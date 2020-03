Tierno momento cuando un bebé consuela a perrito

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

De los videos que son más graciosos y causan más ternura en Internet están los protagonizados por los perritos, así como los videos donde los bebés también son el centro de atención.

Es por eso que un video donde se puede ver a un niño abrazando y tratando de consolar a un perrito que está asustado por los truenos durante una fuerte tormenta se ha vuelto viral.

Las conmovedoras imágenes ya tienen más de 800 mil reproducciones y se ve al perrito escondido debajo del lavadero de su casa para intentar protegerse del ruido y se deja consolar por el bebé sin quitar su cara de susto.

La pirotecnia y los truenos son de las cosas que más asustan y estresan a los animales como los perros, que tienen sus oídos más sensibles que los de las personas.

El ruido tan fuerte que estresa a los perritos y los asusta como se puede ver en el tierno video que fue compartido en las redes causando ternura al ver el gran cariño que siente el menor hacia el perrito al intentar protegerlo.

This little guy comforting his buddy during a thunderstorm is the best thing you'll see today 💕💕💕

pic.twitter.com/HD6rdLuE7z

— Akki (@akkitwts) March 14, 2020