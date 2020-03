Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Washington, 18 Mar (Notimex).- El presidente Donald Trump anunció hoy que cerrará las fronteras de Estados Unidos con Canadá, como medida de prevención para evitar contagios por COVID-19.

Se trata de un acuerdo entre ambas naciones donde el comercio no se verá afectado, y agregó que durante el transcurso del día se darán detalles, indicó a través de su cuenta de Twitter.

“Nosotros, por consentimiento mutuo, cerraremos temporalmente la frontera norte con Canadá para el tráfico no esencial. El comercio no se verá afectado. Detalles a continuación”, escribió.

El lunes, Canadá había anunciado que tomaría la misma medida, aunque el gobierno del primer ministro, Justin Trudeau, no precisó cuáles viajes serían clasificados como “no esenciales».

Al momento, Canadá también mantiene restricciones de viajes turísticos para personas provenientes de Europa, principalmente, medida que no aplica para connacionales y personas que cuenten con la ciudadanía permanente.

I will be having a news conference today to discuss very important news from the FDA concerning the Chinese Virus!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020