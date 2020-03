Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

Mauricio Zapata.-

Conforme pasan los días, la población está tomando más conciencia de lo que sucede en torno al covid-19.

Ya se ve menos gente en las calles.

Desde luego que todo esto también tiene que ver con que las empresas y las instituciones han tomado medidas para que la ciudadanía no vaya a sus centros laborales.

Muchos ya se surtieron de despensa suficiente para estar en cuarentena. Me parece que no hicieron compras de pánico, sino que más bien adquirieron todo lo necesario para no salir de casa en al menos dos semanas o más.

Eso es bueno, porque se va a reducir el riesgo de contagios.

Pero es preciso aclarar que todo esto se debe en gran medida a las acciones que la iniciativa privada, los organismos, las instituciones, y en el caso particular de Tamaulipas, el Gobierno estatal, han tomado sin esperar a que la Federación tome la iniciativa.

Y eso debe quedar claro: si la ciudad, el estado y el país sale avante a la emergencia no se debe al Gobierno federal, cuyo Presidente sigue en lo suyo, sigue obsesionado con su permanente campaña y entrampado en su propio ego.

Lo que es necesario entender también es que la gente debe ser más consciente en lo que comparte en redes sociales.

Se siguen dando casos en los que publican de medios “patito” información sin fuentes; de audios que no saben ni quién es y que dan por un hecho sucesos que solo alarman a la población.

Una cosa es estar de ociosos y hacer o compartir “memes” simpáticos para reírnos un poco de la situación y hacerla menos tensa, y otra publicar supuestas noticias, o dicho de otro modo, las “Fake News”.

Por ahora el aislamiento ha sido una solución.

Según fuentes, en las próximas horas las autoridades estatales van a pasar a la Fase 2, es decir, pedir que todos se vayan a casa y determinar acciones para que la ciudadanía no salga a la calle.

Me parece que no tarda eso, y será una medida dura económicamente hablando, pero necesaria. Habrá acciones y promociones que los comercios locales emprenderán para no perder.

Pero comenzarán con cerrar cines, bares, restaurantes y centros de diversión. También oficinas gubernamentales, sobre todo aquellas de atención al público.

Serán días duros, pero necesarios, y sobre todo responsables para salir de la emergencia sin que haya decesos o que se disparen los contagios.

Esperemos las noticias y hay que estar atentos a los que se determine.

EN CINCO PALABRAS.- El aislamiento será la solución.

PUNTO FINAL.- “El valor de una nación no es otro que el valor de los individuos que la componen”: MR.

