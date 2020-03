México no suspende ni cancela llegada de vuelos de Europa, por ahora

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

México, 20 Mar (Notimex).- El titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE), Marcelo Ebrard, aseguró que México no suspenderá ni cancelará los vuelos provenientes de Europa debido a la pandemia del coronavirus, luego de que el presidente estadunidense Donald Trump expresaría que así ocurriría.

En conferencia de prensa después del mensaje que dio Trump, el canciller dijo: «no tenemos ninguna decisión, México no ha resuelto cancelar vuelos, estamos trabajando para acercar posiciones, hoy no vamos a suspender ningún vuelo ni mañana tampoco, ni tampoco pasado mañana, en la semana; una vez que el Consejo de Salubridad General decida, estaremos informando sobre la medidas respecto a los vuelos de la Unión Europea».

En la sede de la SRE en la Ciudad de México, afirmó que si bien la posición mexicana es de no cancelar vuelos sí se considera que deben existir restricciones, por ello aún se mantienen mesas de diálogo con las autoridades estadunidenses y en los próximo días se podrían anunciar las medidas que se establecerán.

«Estamos tratando de avanzar porque la posición mexicana es la de no cancelar vuelos, pero sí entendemos que debe haber restricciones y aún estamos en dialogo, espero que en los próximos días los podamos tener.

«Las secretarías de Salud y de Comunicaciones y Transportes tienen que preparar lo que serían las medidas que se implementarían para lograr este objetivo, de reducir la posibilidad de que entren al país» un número de personas con infección del virus, refirió.

Ebrard agregó que a las autoridades de ambas naciones les preocupa la posibilidad de que lleguen a México personas que puedan ser portadoras del virus, provenientes de los países que hoy tienen los mayores números con la enfermedad, pero insistió que en el diálogo entre México y Estados Unidos se avanza, aunque aún no hay un acuerdo terminado.

«Estamos tratando de avanzar porque la posición mexicana ha sido no cancelar o suspender vuelos, esa posición no la hemos modificado, pero lo que sí entendemos es que tiene que haber restricciones, diferentes tipos de restricciones (…) todavía no tenemos un acuerdo terminado, si no ya se los habríamos comentado, todavía no tenemos un punto de arribo, pero espero que en los próximos días lo podamos tener”, dijo Ebrard.

