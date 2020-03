Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

México, 20 Mar (Notimex). – A través de sus redes sociales, el conductor de televisión dio a conocer la noticia, además dijo que el contagió no lo obtuvo en su viaje a Madrid, pide que a quienes estuvieron en contacto con él se hagan la prueba y tomen precaución.

Borghetti relató que viajó a España hace 18 días, sin embargo, no se contagió en Madrid, además comentó sentirse bien y se ve positivo ante la situación: “Me siento perfectamente bien, yo no tengo ningún síntoma, no me falta del aire, ni nada, parece que hasta ahora me está dando asintomático”.

Al mismo tiempo, declaró: “El contagio no fue en Madrid, no sabemos cómo nos pudimos haber contagiado, hay muchos casos en México, no sé si Oda se contagió antes que yo, en Televisa ya hay cinco casos”.

Asimismo, el conductor expresó que ha sido muy cuidadoso y ha tomado las medidas de prevención para evitar el contagio:

“No se imaginan lo cuidadosos que somos, somos obsesivos con el antibacterial, llevó muchos días, incluso antes de irme a Madrid obsesionado con el tema del coronavirus, no saludo de a nadie de beso y mis compañeros de ‘Venga la Alegría’ se los pueden confirmar”, y añadió: “Espero no haber contagiado a nadie”.

Ante la situación Borghetti se siente optimista y mencionó que compartirá el proceso de la enfermedad, de él y su esposa Odalys Ramírez:

“Vamos a salir de esta espero sin ningún problema sin complicaciones, lo más importante es aislarnos, estamos en cuarentena forzosa 15 días ya di aviso a toda la gente q ha estado en contacto conmigo… les pido tomen precauciones y las medidas necesarias”.

Finalmente, publicó una fotografía de sus resultados, ya que ha recibido comentarios de que es una farsa su situación:

“Aquí mi prueba del COVID-19. No, no es una farsa. Lamentablemente es real. Créanme, yo no necesito llamar la atención. ¡Tengo la suficiente atención de la gente que quiero! Preferiría NO tener COVID-19 que tenerlo”.

También mencionó que tanto él como su esposa están aislados y sus hijos se encuentran con bien:

“Nuestros hijos están bien. Ninguno tiene síntomas y están aislados. Por suerte una persona nos ayuda a cuidarlos porque no podemos estar en contacto con ellos. Ni entre Oda y yo puede haber contacto a pesar de que ambos tengamos el virus. Cada uno está aislado. Eso es lo más difícil empezando esta cuarentena”

Comentarios