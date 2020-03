Tómenlo en serio

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Alfredo Guevara.-

Si bien dos casos están confirmados, hay tres sospechosos y cinco negativos, la presencia del covid-19 es una realidad. Por la cantidad, pudiéramos decir que no es una cifra que alarme, pero sí preocupa a las instancias del Gobierno, sobre todo las del Estado. Quizá por ello el gobernador FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA no ha escatimado recursos económicos, humanos y materiales, y puesto en manos de la secretaria de Salud, GLORIA MOLINA GAMBOA, el liderazgo de la estrategia en materia de prevención. Las medidas implementadas por la funcionaria pública han dado los resultados deseados, no obstante que lo ideal sería que no hubiera casos, como tampoco sospechosos o negativos. Sin embargo, el resultado hasta ahora, en lo que pudiera considerarse como la primera semana o fase uno, va bien. Dentro de lo positivo, si es que pudiera decirse así, es que los que forman parte de la estadística se trata de personas que por diversas circunstancias fueron y vinieron de lugares como Inglaterra, Francia, Bélgica, Holanda, España e incluso, tocando municipios del estado, como Tampico, Reynosa, Mante, y uno que se descartó en esta Capital. Es decir, la población que no ha tenido necesidad de salir ni siquiera al interior, no refleja los síntomas ni aparece como sospechoso. Quizá por ello el llamado reiterativo de MOLINA GAMBOA en el sentido de que la gente se quede en casa. No por algo el gobernador GARCÍA CABEZA DE VACA giró instrucciones para que las personas de 60 años o más, las mujeres embarazadas y quienes tienen algún grado de discapacidad en la administración estatal gocen de una licencia laboral hasta el 20 de abril, como medida de prevención, tomándose en cuenta que forman parte del grupo más vulnerable a este virus. La medida la secundó el secretario de Administración, JESÚS ALBERTO SALAZAR, y otros funcionarios, como el del Trabajo, MIGUEL VILLARREAL ONGAY, que en acatamiento de la Secretaría de Salud, cerró las puertas al público en las Juntas de Conciliación y Arbitraje, aunque el personal seguirá trabajando a puerta cerrada. Otro de los servidores públicos que emprendió acciones en su área es el subsecretario del Transporte, HERIBERTO MORADO CISNEROS, quien recomendó desinfectar asientos, pasamanos, el volante del conductor, puertas, ventanas y timbres, además de distribuir gel antibacterial en zonas comunes, a operadores y concesionarios del transporte público en Tamaulipas. Aparte de ello, en las unidades se están entregando trípticos con información para el usuario del servicio y los operadores, sobre medidas de prevención contra el covid-19, en aras de que la gente se informe sobre la agresividad del virus. El dirigente de la Asociación de Transportistas en Victoria, PEDRO GARCÍA SILVA, mostró ignorancia cuando adujo que no se habían tomado medidas externas en contra del coronavirus. ¿En qué mundo vive? Adujo que los concesionarios no habían recibido ningún comunicado oficial en el que se les informe algún protocolo a seguir. Posiblemente PEDRO es de las personas que le pide permiso a una pierna para mover la otra, porque en este tipo de contingencias no tiene por qué esperar a que se le diga, ordene y sugiere, máxime cuando encabeza una organización que se dedica a la prestación del servicio de transporte público, en el que a diario y a cada momento traslada personas. En síntesis, por parte de las diferentes instancias del Gobierno del Estado hay acciones encaminadas a la prevención, como a la atención de aquellas personas que presentan algún síntoma, o que por haber viajado en lugares donde la pandemia es más preocupante, requieren de un seguimiento para su valoración. Dejar en claro que la idea de GARCÍA CABEZA DE VACA para dar licencia laboral al personal, como en la Secretaría de Educación y otras instancias, no es para vacacionar. De lo que se trata es que la gente se quede en casa, como una de las principales medidas para evitar que se propague el virus. En la medida en que la gente entienda y aporte la parte que le corresponde, quedándose en casa y evitar ir a lugares donde haya concentración de más de dos o tres personas, en esa proporción se irá avanzando para que las cosas, en el corto tiempo vuelvan a la normalidad. No hacerlo ocasionará que lo que estamos viviendo en la fase uno se agrave en la dos. En fin.

