‘Ya me dio miedo’

Rogelio Rodríguez Mendoza.-

“Ya me comenzó a dar miedo”, escuché ayer a una niña de 13 años decirle a su mamá, quien intentó tranquilizarla con un: “confiemos en que esto pasará muy pronto”.

Lamentablemente, no son sólo los niños quienes comienzan a atemorizarse frente a la incertidumbre de lo que nos espera con la pandemia del covid-19.

El miedo se está generalizando, sobre todo porque conforme avanzan los días los medios convencionales de comunicación (televisión, radio, periódicos), y las redes sociales, están arreciando el bombardeo con noticias sobre el creciente número de víctimas.

Hoy el Internet nos permite tener de primera mano las historias narradas por quienes han sido víctimas del virus en países como España, Italia y muchos otros, y eso contribuye a agrandar el miedo.

Abonan también las declaraciones de personajes como la Canciller de Alemania, Angela Merkel, quien calificó el covid-19 como el mayor desafío que ha enfrentado su país desde la Segunda Guerra Mundial.

Es imposible no intimidarse cuando escuchamos a la misma Merkel añadir que, “entre el 60 y 70 por ciento de los alemanes se contagiará con el virus”.

¿Si ese es el panorama para uno de los países europeos más desarrollados y poderosos del mundo, qué nos espera a los mexicanos?, es lo primero que uno se pregunta.

Sin embargo, me parece que también mucho del miedo que sentimos proviene de esa conciencia que tenemos, de que como país estamos bastante muy limitados.

Es imposible estar tranquilo cuando sabemos que nuestro sistema de salud está por los suelos. Los hospitales son muy viejos y sus equipos son obsoletos e infuncionales, y además prevalece un terrible desabasto de medicamentos.

Sabemos que ante una situación como la que enfrentan los países europeos y otros como Estados Unidos, que han sido los más afectados, estaremos indefensos.

Nos asusta, desde luego, escuchar las estupideces de los funcionarios gubernamentales, incluyendo al presidente Andrés Manuel López Obrador, cuando se refieren al coronavirus.

Es increíble que en plena contingencia por la pandemia, López Obrador salga a presumir sus “amuletitos” como arma para protegerse de la enfermedad, o que diga que no va a suspender sus giras porque no debemos exagerar.

Resulta normal entonces que comencemos a sentir miedo.

Por todo ello yo lo invito a que dejemos al Gobierno federal con sus ocurrencias, y a que cada quien en lo individual hagamos lo que nos corresponde.

Atendamos los consejos que nos dan los españoles, italianos y alemanes, cuando nos piden no hacer lo que ellos hicieron, de desatender las recomendaciones de salir lo menos posible a las calles para reducir el riesgo de contagio

“Quisiera regresar el tiempo para hacer caso”, explicaba ayer un italiano en un video que circuló en redes sociales.

En el caso de Victoria, desde ayer comenzó a notarse menos presencia de personas en las calles, pero todavía no es suficiente.

Evitemos en todo lo posible salir de casa. Respetemos las recomendaciones de los especialistas, sobre todo con respecto a las medidas higiénicas y de contacto.

Enfrentemos el miedo con responsabilidad.

EL RESTO

OTRO CONFLICTO.- A los agricultores de Tamaulipas les va de mal en peor.

Primero fue la decisión del Gobierno federal de reducir exageradamente a menos de la mitad el presupuesto para el campo, lo que según especialistas significará la muerte para la agricultura comercial, y ahora les llega la noticia de que solamente recibirán 450 millones de metros cúbicos para el riego de las 202 mil hectáreas sembradas en el Distrito 025, y no los mil 183 millones que les corresponden.

Si no hay agua suficiente para riego estará en peligro la cosecha de granos del ciclo Otoño-Invierno 2019-2020.

El hecho trae indignados y preocupados a los casi 14 mil productores afectados por la resolución de la Conagua, al grado de que ayer hicieron pública una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, en el que denuncian la situación y le piden su intervención.

Como se ve, el Gobierno federal sigue testereando el avispero, subestimando a los agricultores.

ASI ANDAN LAS COSAS.

