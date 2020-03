"QUÉDATE EN TU CASA, TÚ QUE PUEDES"

"QUÉDATE EN TU CASA, TÚ QUE PUEDES"El conmovedor ruego viral de una médica española. 🇪🇸El #coronavirus ya se ha cobrado más de 1.000 muertos en #España, donde varios servicios de emergencias están desbordados ante una #epidemia que creció exponencialmente en una semana y sumaba este viernes casi 20.000 casos en el país.🗣Su mensaje está dirigido a las personas que no respetan la #cuarentena para evitar la propagación del COVID-19: “No aproveches que dejan sacar al perro para ir a dar paseos de dos kilómetros. No, que el perro haga pipí en la puerta de tu casa y os volvéis. No aproveches que se puede salir a comprar para salir a comprar todos los días, o ir a comprar varias veces al día. No, porque esto está empezando y es muy gordo lo que viene”.

