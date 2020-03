Covid-19 afecta a ‘Luis Miguel’

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, marzo 20 (Agencias)

La filmación de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” se vio afectada por la propagación de la pandemia de coronavirus, por lo que fue suspendida indefinidamente.

Al respecto, el actor César Bordón habló con la prensa sobre esta situación. Esto debido a que fue él quien compartió en su cuenta de Instagram unas historias en donde daba a conocer que las grabaciones se encontraban “paradas hasta nuevo aviso”.

Quien da vida al mánager “Hugo López”, señaló lo siguiente: “Me parece que es la mejor decisión, entonces les agradezco muchísimo a ellos y creo que es un ejemplo para todas las producciones de nuestro país que no han parado, hay que parar”.

El argentino también fue cuestionado sobre si la cancelación de las filmaciones de la segunda temporada de “Luis Miguel, la serie” había ocurrido por el posible contagio de coronavirus de la actriz Camila Sodi, quien se puso en cuarentena de forma voluntaria.

“La verdad es que no, nadie me comentó ese dato, ni tengo ninguna escucha sobre eso, así que no, de principio lo desmiento por ignorarlo y desconocerlo, me parece que no, me parece que tiene que ver más con una medida preventiva”, expuso.

