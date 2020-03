Fallece Kenny Rogers, estrella del country

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El cantante de country Kenny Rogers murió a los 81 años, según informó la familia.

Rogers ganó tres premios Grammy y 18 American Music Awards y tuvo una exitosa carrera musical de seis décadas.

Entre sus mayores éxitos están las canciones “The Gambler” y “Just Dropped In”.

Según la información, el cantante murió anoche por causas naturales, se encontraba rodeado por su familia y seres queridos.

The Rogers family is sad to announce that Kenny Rogers passed away last night at 10:25PM at the age of 81. Rogers passed away peacefully at home from natural causes under the care of hospice and surrounded by his family. https://t.co/adxAgiMW2s pic.twitter.com/nggWiiotMT

— Kenny Rogers (@_KennyRogers) March 21, 2020