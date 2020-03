Alrededor de mil 350 mexicanos siguen varados en otros países

Tiempo aproximado de lectura: 4 minutos

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que hasta este 21 de marzo ha logrado repatriar a alrededor de mil 150 mexicanos que se encontraban varados en 10 países de América Latina y en otros 15 del resto del mundo; sin embargo, aún permanecen al menos unos mil 350 mexicanos dispersos en distintas naciones, que por el cierre de fronteras tras la emergencia del Covid-19 no han podido tomar sus vuelos de regreso.

Es el caso de Ricardo Jesús Andreu, de 55 años de edad y su mamá María Emperatriz Andreu González, de 85, quienes permanecen en Colombia, al igual que otros 70 connacionales luego del cierre de fronteras decretado por el presidente Iván Duque y la cancelación de operaciones de vuelos nacionales.

“Estamos en Bucaramanga, no sé cuánto tiempo vamos a estar, afortunadamente estamos en casa de mi hermano, pero no tenemos para cuándo y a mí me preocupa porque mi mamá es una persona mayor, necesita de sus servicios médicos allá en México, sus medicamentos que le dan cada mes, ella padece problemas de corazón. Entonces, la verdad es que nos sentimos desesperados”, expresó el originario de Puebla quien se encuentra de visita familiar desde enero pasado.

En entrevista con Excélsior, contó que, debido a la contingencia Aeroméxico canceló el vuelo del pasado 18 de marzo, aunque después lo repuso con un sobrecosto de 250 dólares más IVA, lo que ya no fue posible cubrir.

“La embajada (de México) desde el día que mande el correo, el jueves pasado y estamos en domingo y ya no ha habido comunicación con ellos para que nos apoyara, uno queda con los brazos cruzados y no puede hacer nada. Los últimos en comunicarse fue la línea aérea para decirme que tenían cupo, pero con sobrecosto que no lo podemos pagar”, señaló.

Ricardo Jesús dijo que espera la intermediación de las autoridades diplomáticas para poder lograr que respeten el precio pactado y el regreso antes de que este martes 14 inicie el aislamiento total en Colombia que durará hasta el próximo 13 de abril.

EL DORADO EN CRISIS

En el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá y sus alrededores aún permanece un grupo de mexicanos que espera un vuelo de regreso a nuestro país antes de que este martes 24 inicie el aislamiento total en el país por 30 días.

“Hay personas que ya no tienen recursos, no tienen alimentos, no tienen donde quedarse. Aeroméxico no está respondiendo para apoyo de transporte, estancia o alimentos, está saliendo un vuelo todos los días a las 3:35 de la tarde donde dicen que los vuelos están saturados hasta el 31 de marzo, pero la realidad es que en el portal se están vendiendo los vuelos hasta desde 42 mil pesos, obviamente esa cantidad la gente no la puede pagar”, señaló Juan Carlos Cárdenas Peimbert quien pudo regresar este fin de semana a nuestro país.

Sumado a la falta de vuelos, los mexicanos en la terminal aérea se encuentran incomunicados por la falta de internet gratuito y de recursos económicos personales tras la larga estadía.

Otro caso es el de Mónica Alejandra Zepeda López de la Ciudad de México que tenía su boleto de regreso este sábado, sin embargo, no pudo salir del poblado de Tenjo que se ubica a 45 minutos de Bogotá, debido a que se requiere un permiso especial para que un taxi haga el traslado al aeropuerto por las restricciones impuestas, además de la recomendación familiar.

“Es un asunto porque mi familia tiene miedo de que regrese a México porque el gobierno no ha tomado ninguna restricción sobre la situación, o sea tienen miedo que de verdad todos se enfermen y no haya servicio médico y me dijeron creo que estás mejor allá que acá, por lo menos allá están poniendo reglas”.

“Te lo juro, veo los aviones pasar y se me llenan los ojos de lágrimas”, expresó Mónica.

La estudiante de relaciones internacionales tiene el apoyo de amigos en Tenjo que le han brindado un espacio donde estar hasta que pase la crisis por Covid-19 y se reabran las fronteras.

DE REGRESO DE EGIPTO

Este lunes se espera el regreso de un grupo de 8 mexicanos de 120 que lograron salir de Egipto luego del cierre de fronteras por la emergencia sanitaria del coronavirus.

Brenda Vega es una fotógrafa que viajó con 11 connacionales para realizar un tour por esta nación africana donde les tomó por sorpresa las restricciones del pasado 19 de marzo. Pese a que contactaron a la embajada mexicana en Egipto no recibieron el apoyo que necesitaban porque solo les ofrecía sacarlos a Turquía, previo pago de 400 dólares y de ahí ellos buscaban como regresar a México.

Por fortuna, contó a Excélsior desde Londres donde ahora se encuentra, las agencias de viaje Mega Travel, Mundo Joven y Excellent Tour lograron sacar a través de un vuelo de Nilo Air al total de los mexicanos, 38 de ellos personas de la tercera edad.

60 ya han regresado a México este fin de semana y los restantes lo harán durante estos próximos días a la capital mexicana.

“Resumo que la verdad es que fue un aprendizaje, de pronto me siento un poco irresponsable por haber salido en estos días y siento que fuimos muy unidos los mexicanos porque nos echamos la mano, también la embajada de Reino Unido nos echó la mano y nos llevó comida al hotel porque nos habían cerrado el restaurante y había desbasto”.

En Egipto permanecen todavía unos 40 connacionales que buscan el apoyo de la embajada mexicana.

Con información de: excelsior.com.mx

