«Comentario invitado»

Mariana Mondragón.-

De verdad quisiera escribir tanto

Pero tampoco pretendo aburrirlos … menos dar lecciones de vida… solo expresar algo que me ha hecho reflexionar estos días …

En primer lugar el “un día sin mujeres” nos hizo darnos cuenta que la mujer hace un trabajo verdaderamente valioso y que vaya qué hacemos falta … pero … 4 días sin el ser humano me ha hecho darme cuenta de lo valiosos que somos, pues somos creación de Dios… he visto lo importante que representa la aportación de cada uno de nosotros en el día a día.

Aunque yo en lo particular si he tenido que trabajar… desde ayer que he estado en casa con mi esposo e hijo he disfrutado los momentos de manera increíble, siempre he dicho que la sociedad se corrompe por la falta de interés de los padres hacia los hijos.

Hoy que tienes la oportunidad de estar con ellos, disfrútalos, aprovecha esas horas para inventar, para sacar lo mejor de ellos, somos creativos por naturaleza… ya verás qué sorpresas te llevarás.

Pero sobre todo aprovecha este tiempo para compartir y agradecer a Dios la oportunidad que te da, de estar con tu familia… de orar, de leer su palabra y fortalecer tu fe… rogarle que nos vuelva más sensibles y de estar atento a la posibilidad de ser usado por Dios para bendecir a quien lo necesite …

#QuedateEnCasa si puedes!

Dios hará grandes cosas no lo dudes!

