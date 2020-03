Este es tu Horóscopo Diario

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Consulta los horóscopos para este domingo 22 de marzo según tu signo zodiacal… ¿Qué te espera este día?

Aries

De vez en cuando te apetece mucho estar a tu aire y no dar explicaciones de dónde vienes ni a dónde vas. Hoy será uno de esos días en los que la soledad es la mejor consejera. No echarás de menos nada ni nadie y lo cierto es que te sentirás muy a gusto.

Tauro

Si te tomas la jornada de descanso, hazlo para que te sirva de verdad para darte un respiro en todos los sentidos. No hacer nada no es nada negativo, así que no busques actividades ni te comprometas con nadie, no es el momento. Disfruta de un día de calma.

Géminis

Las redes sociales te servirán hoy para conectarte con algunas personas que tiene cosas interesantes que decir o que al menos pertenecen al núcleo de tus intereses sociales o políticos. Una de ellas te aporta información valiosa para algo importante.

Cáncer

No vayas dejando un día y otro el cuidado de alguna pequeña dolencia quizá derivada de haberte excedido con el ejercicio. No es que sea grave, pero deberás ponerle atención y consultar a un experto para que desaparezca. No creas que lo sabes todo.

Leo

Vas a plantearte cuáles son tus objetivos reales si tienes pareja y ya está bastante consolidada aunque de vez en cuando no descartas tener otras aventuras. Deja que todo fluya, pero lo más importante es que no traiciones a nadie. Eso debes de tenerlo muy claro.

Virgo

Impondrás cierto orden a tu alrededor, sobre todo si hay niños pequeños cerca, porque crees que es el mejor camino para ellos y estás en lo cierto. Pero también lo puedes pasar muy bien con ellos, reírte y disfrutar de sus ocurrencias. Déjate llevar y vuelve tu también a la niñez.

Libra

Saltarás de alegría con una noticia que te da alguien a quien quieres mucho. Será algo relacionado con su vida privada o familiar y lo cierto es que te vas a involucrar para celebrarlo y vivirás momentos muy especiales con todo ello.

Escorpio

Vas a querer saltarte las reglas y no te importará correr algún riesgo, pero la responsabilidad con los demás es algo que ahora debes de tener claro. No sólo debes de pensar en ti, sino también en quien te rodea. sigue todas las instrucciones.

Sagitario

No te dejes llevar por los nervios si te atreves a dar un paso hacia alguien desconocido, quizá con una cita por las redes sociales. Mostrar seguridad y autocontrol es lo mejor que puedes hacer, aunque todo va a salir bastante bien y de una manera muy divertida.

Capricornio

Cuando quieres, sabes tener mucha discreción y guardar un secreto y hoy un amigo te pedirá ese favor. Es importante que guardes silencio sobre el tema en tu círculo mas cercano incluso con tu pareja u otros amigos de confianza. Es algo que no les incumbe.

Acuario

No te importará demasiado lo que te digan hoy los cercanos o tu familia y más si es alguna crítica sobre algo que has hecho o que has dicho. Es lo mejor que puedes hacer para no entrar en ninguna discusión con nadie. Deja que pase el día lo más tranquilo posible.

Piscis

No es justo que impongas tu criterio en un asunto doméstico si compartes la vivienda con otras personas, ya sean compañeros de piso o tu pareja. Debes llegar a un acuerdo a pesar de que sigas pensando que tu llevas razón. Así no verás caras largas.

Comentarios