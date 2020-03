“Estoy desesperado, me quedé ya sin comida, me quedé sin agua y grandes amigos Óscar y Sandrita Bárcenas que los quiero mucho están afuera del residencial donde yo vivo"

Un hombre que ha sido diagnosticado con coronavirus, subió un video donde afirma que sus vecinos lo hostigan desde que saben que tiene el virus.

Se trata de Rodrigo Frogoso, un hombre de 33 años, quien asegura que desde que reveló ser portador de coronavirus no ha podido salir de su casa, pese que necesita hacerlo para conseguir alimento y bebida, puesto que ya no tiene provisiones y sus vecinos no lo han dejado salir.

“Estoy desesperado, me quedé ya sin comida, me quedé sin agua y grandes amigos Óscar y Sandrita Bárcenas que los quiero mucho están afuera del residencial donde yo vivo y no los dejan pasar, no los dejan pasar porque supuestamente la Secretaría de Salud no se los permitía, pero eso es un acto de discriminación, hago yo responsable a la administradora Natalie, que es la administradora de áreas comunes y a Elizabeth Rosales que es la administradora del condominio, nos tienen secuestrados”, confesó Rodrigo.

INDIGNACIÓN POR DISCRIMINACION RESIDENCIAL PARQUE JARDIN / ANTE COVID 19 CONFIRMADO 😷🦠🤦‍♂️ Posted by Rodrigo Fragoso on Saturday, March 21, 2020

Asimismo, reveló que su abodago Víctor Rivera interpondrá una demanda por que no dejan que alimentos y agua lleguen a su puerta.

“Les llamé a los del agua, yo instalé una mesita a la puerta de mi departamento… de hecho les dejé dinero y aquí están los botes de los garrafones que estos malditos no dejaron que me subieran agua”.

Poco más tarde, compartió un segundo video donde muestra como su vecina regó cloro en la puerta de su departamento para «desinfectar el área»

«El olor tan fuerte se penetro en mi recamara y me despertó. Estoy de acuerdo con la limpieza, pero no exageren».

Estos de la administración de RESIDE PARQUE JARDIN (Administradora ELIZABETH ROSALES) Manda a tirar cloro en mi puerta y ponerme una jerga afuera de mi casa. El olor tan fuerte se penetro en mi recamara y me desperto. Estoy de acuerdo con la limpieza pero no exageren. #COVI19 #NODISCRIMINACIÓN Posted by Rodrigo Fragoso on Sunday, March 22, 2020

Por otra parte, al hacerse viral su historia hubo personas que generosamente le hicieron llegar alimentos y bebidas para aligerar el trago amargo.

