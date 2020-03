Se saca Xico medidas sanitarias de la manga

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Chantal Martínez Díaz

Cd. Victoria.- Prácticamente “de la manga”, y en medio de la aprobación de un acuerdo mediante el cual el Cabildo de Victoria avalaría “medidas de protección a la economía familiar”, el alcalde Xicoténcatl González Uresti dijo estar a favor de la propuesta de suspender los cortes del servicio de agua a deudores.

Y aunque no quedó claro si la medida sería incluida en el acuerdo del punto número cuatro del orden del día (el 313-2303/2018-2021) o si inclusive es su facultad dado que (aunque lo preside) el organismo operador del agua es gobernado por un Consejo de Administración, en el que participan también dependencias estatales como la de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente, Salud, la Comisión Estatal del Agua y hasta el Congreso del Estado de Tamaulipas (entre otras), el edil ‘reculó’ y ahora sí mostró su simpatía a esa propuesta hecha por el regidor priista Horacio Reyna de la Garza, a quien justo en la sesión anterior lo tildó de hacer “demagogia” por haber llevado al pleno ese planteamiento.

González Uresti al salirse de lo establecido en el acuerdo de origen y el que fue circulado a los integrantes del pleno el fin de semana, dijo:

“Horacio tomaba la recomendación de no cortar el agua a la población durante este periodo… una propuesta importante que fue analizada y que hacemos dos llamados ahí para esa condición: 1 el que la economía de la COMAPA depende del pago del agua, es decir, llamamos a los victorenses que paguemos el agua y que estamos de acuerdo en la propuesta de que queden suspendidos los cortes del servicio de agua por adeudos o retrasos. Y (2) ojalá los que puedan pagar continúen pagando porque de eso va a depender que se pague a la CFE y los derechos de agua, para que siga garantizándose el agua para todos los victorenses. Ojalá se siga pagando el agua”

Al respecto, algunos regidores del Ayuntamiento de Victoria, desconocieron si esa medida fue considerada en el acuerdo 313-2303/2018-2021 y por tanto si están obligados al cumplimiento legal.

Por ejemplo, Gerardo Valdés, dijo que él no tuvo detalle de que se aprobaría la suspensión de los cortes de agua por adeudos: “Yo creo que fue algo que decidió momentos antes y bueno, ya lo dijo en sesión… como tal no fue votado (el tema), se vota el acuerdo y lo que está dentro del acuerdo es lo que legalmente estamos comprometidos a llevar a cabo. Lo demás obviamente son dichos del alcalde que quedan registrados dentro del acta, pero como tal no se votaron”.

Por su parte, el regidor José Benítez rescató el hecho de que esta administración accedió y reaccionaron en favor de la propuesta de su correligionario Horacio Reyna de la Garza, pero, también desconoció si la suspensión fue incluida en tal acuerdo.

“No sé, la verdad es que está la propuesta y accedieron, ya ves que había dicho que era demagogia, qué bueno que reaccionó bien y que entendieron que era importante y nosotros complacidos de que tengan conciencia de que se necesita el agua y que quien tenga problemas para pagar, pues que no se le corten”.Por su parte, Horacio Reyna de la Garza y quien propuso en la sesión anterior a esta ese planteamiento, reconoció que se trata de una “extraordinaria reconsideración”, máxime que “hasta en la sesión pasada nos tacharon de demagogia y vale mucho la pena ver lo que estaban haciendo otros municipios. Nadie está inventando el hilo negro, es una contingencia sanitaria complicada (la del Covid-19) y tenemos que atajarla con sentido común”

Explicó que es probable que la medida externada por el edil no sea considerada en el acuerdo, máxime que “como no es una facultad propia del ayuntamiento, creo que no viene dentro del acuerdo. En honor a la verdad es un acuerdo que tendría que hacer el consejo de administración de la COMAPA, entonces el presidente nos está diciendo que lo que va a hacer el como presidente del consejo es llevar la propuesta y plantearla, ya es una realidad”

Y añadió: “Creo que él lo menciona para atajar políticamente lo que podría ser una respuesta a nosotros, porque veníamos preparados con el tema del agua porque implica varias aristas: pipas, tarifas, cortes, bueno, íbamos hacia eso y él lo atajó y qué mejor. No tiene que haber discusión cuando hay entendimiento político”, expresó.

Finalmente, cabe hacer mención que tal y como informó el Diario, el Pleno aprobó el acuerdo que incluye aplicar medidas de protección a la economía familiar, consistentes en la condonación del cien por ciento el pago de multas, recargos, gastos de ejecución y cobranza del Impuesto sobre la Propiedad Urbana, Suburbana y Rústica y el Impuesto sobre Adquisición de Inmuebles; es decir, correspondientes al predial de los morosos y a los que vayan a adquirir casa o terreno nuevos.

Asimismo, se aprobó suspender “las facultades de comprobación que las autoridades fiscales municipales hayan iniciado; así mismo se suspende el inicio del ejercicio de dichas facultades por la causa de fuerza mayor descrita en el presente documento, esto dentro del periodo comprendido desde la fecha de autorización del presente acuerdo y hasta en tanto subsistan las recomendaciones”

Lo anterior, significa que además de que no le cobrarán a quienes no hayan pagado el impuesto predial, tampoco llevarán acciones de cobranza ni tampoco embargos.

