Subasta playera firmada por ‘Chicharito’ para recaudar fondos

Los Ángeles, EUA, 27 Mar (Notimex).- Con el objetivo de recaudar fondos para combatir la pandemia de COVID-19 que azota Estados Unidos, el club de futbol Galaxy de Los Ángeles ha puesto en subasta este viernes una playera firmada por el delantero mexicano Javier Hernández.

Los aficionados que deseen participar en la dinámica por la elástica del «Chicharito» deberán hacer una donación de 25 dólares o más al Fondo de Respuesta COVID-19, que organiza el Centro para la Filantropía por Desastres (CDP).

De este modo, el canterano de Club Guadalajara, quien encabeza la campaña lanzada por el equipo de la Major League Soccer (MLS), se une a las distintas iniciativas de los directivos de la MLS para realizar donaciones que ayuden a combatir la propagación del coronavirus.

Together, we are strong.

Together at home, we are stronger.

💪 @CH14_ pic.twitter.com/irVQDcZA8D

— LA Galaxy (@LAGalaxy) March 27, 2020