Aplauden a recolectores de basura ante pandemia de covid-19

View this post on Instagram

(Vicente Lopez, Argentina): In the Vicente Lopez neighborhood in Argentina, people cheer from their windows for the garbage disposal workers below. “People all along our route were cheering for people like us— who despite everything, are out here,” said one of the Vicente Lopez Limpio employees. # En el vecindario Vicente López en Argentina la gente aplaude desde sus ventanas a los recolectores de basura abajo. “El cariño de los vecinos se hizo presente en cada rincón del partido para quienes siguen saliendo a trabajar a las calles, a pesar de todo”, dijo un trabajador. Cortesía : Manuel Fernandez Oro (Gracias @ceciliabooksmusiclife x enviarme esto – mi favorita argentina junto @lisa.sulli y miren Nachos @nachoserricchio @nachofigueras 🤪 jaja los dos argentinos que me siguen son nachos 🤷🏼‍♀️😅)