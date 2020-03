Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El británico Billy Joe Saunders, campeón mundial de boxeo subió a sus redes un video donde explicaba a los hombres cómo pegarles a las mujeres ahora que se encuentran en cuarentena, en caso de surgir una pelea doméstica.

En el video dice cómo reaccionar si «tu señora viene hacia ti para escupirte su veneno en la cara».

Billy Joe Saunders es campeón mundial de pesos medianos por la Organización Mundial de Boxeo y tiene 30 años de edad.

Junto con un saco de arena el boxeado explica como «golpearla en la barbilla» y «noquearla».

Fue tanta la indignación en las redes que más tarde el boxeador se disculpó por twitter: «Nunca perdonaré la violencia doméstica y si viera a un hombre tocar a una mujer, lo haría pedazos», aseguro Saunders.

I would never condone domestic violence and if I saw a man touch a woman I would smash him to pieces myself I have a Daughter and if a man laid a finger on her it would be end well . Apologies if I offended any women stay blessed x

— billyjoesaunders (@bjsaunders_) March 28, 2020