Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un video de apenas seis segundos muestra cómo la pandemia del coronavirus ha cambiado nuestras relaciones sociales.

En el video se ve a un médico de Arabia Saudita que llega su casa y su hijo corre para abrazarle, pero él tiene que detenerlo de inmediato para evitar un riesgo de contagio.

El padre, abrumado por el sentimiento de no poder abrazar a su hijo cae de rodillas y rompe en llanto.

El video se compartió en redes y se viralizó, donde muchos reaccionaron ante la dolorosa escena.

«Se le rompió el corazón» titulan varios medios internacionales.

A Saudi doctor returns home from the hospital, tells his son to keep his distance, then breaks down from the strain. pic.twitter.com/0ER9rYktdT

— Mike (@Doranimated) March 26, 2020