Nueva York, 28 Mar (Notimex).- James Dolan, dueño de Knicks de Nueva York, de la NBA, y presidente ejecutivo de Madison Square Garden Company, ha indicado que padece COVID-19 mediante un comunicado emitido por el equipo de baloncesto en redes sociales.

Dicho comunicado indica que Dolan, de 64 años, se ha mantenido aislado y ha experimentado pocos síntomas; asimismo, continúa con las operaciones de su empresa.

Durante la semana, el directivo acordó un fondo de 2.3 millones de dólares para pagar los salarios de los trabajadores del Madison Square Garden en la multiplicidad de eventos deportivos y de entretenimiento hasta el 3 de mayo.

Ningún jugador de Knicks ha dado positivo puesto que no presentaron síntomas y no fueron evaluados; bajó las especificaciones de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades (CDC) del Departamento de Salud y Servicios Humanos de Estados Unidos no se realizan pruebas a quienes no presenten síntomas del virus.

