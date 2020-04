Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

México, 31 Mar (Notimex).- La cantante y actriz Ninel Conde envió un mensaje a sus fanáticos, a través de un clip que publicó en sus redes sociales, para solicitar la colaboración de la sociedad, en torno a la pandemia global del COVID-19.

“Hay mucha gente en la calle, poniéndose en riesgo o poniendo en riesgo de contagio a otras personas. El sistema de salud puede colapsar en cualquier momento. De contagiarnos todos al mismo tiempo, esto será un desastre. Necesitamos su ayuda para difundir que la gente se quede en casa y bajar la curva de contagio”, escribió en la descripción del video.

“Aún no hay vacuna, pero si no tomamos acciones ahora, la cuarentena puede durar más de lo que pensamos, mermando la, ya de por sí frágil, economía del país. Se les pide ayuda a todos ustedes para apoyar en sus redes y pedir a la gente que no salga”, añadió la cantante de 43 años.

Asimismo, pidió la colaboración de sus compañeros del gremio: “Por favor, actores, músicos y más gente de la industria; ayúdenos con sus redes a difundir la necesidad de quedarse en casa y pedirle a más amigos que ayuden a difundir el mensaje. Juntos podemos”, concluyó.

“Les pido una vez más que no salgan de su casa, estamos súper a tiempo para no extender las cosas en nuestro país. España e Italia desearían retroceder el tiempo dos semanas, como estamos nosotros ahora en este momento, para no propagar el contagio”, dijo además en dicho clip.

Los fanáticos de la artista, no tardaron en apoyarla, entre los comentarios de su publicación en Instagram: “Eres la mejor”, “Bendiciones”, “Gracias por tus mensajes positivos”, “Así es”, “Vamos a colaborar para que esto acabe”, escribieron los internautas.

Mientras tanto, la actriz contribuye constantemente al entretenimiento de su público, entre historias y videos que comparte en redes sociales, además del contenido que continuamente genera para su canal de YouTube.

