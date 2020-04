Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Como la mayoría de las personas, el multimillonario David Geffen, se auto aísla para prevenir un contagio de coronavirus, la diferencia es que él lo hace sobre un lujoso yate en el caribe.

A través de su cuenta de Instagram publicó barias fotografías con el siguiente texto: “La puesta del sol anoche … aislado en las Granadinas para evitar el virus”. “Espero que todos se mantengan a salvo”.

Esto indigno a muchos usarías de redes, por la desigualdad económica que vive la sociedad.

Su yate, el Rising Sun, está valuado en 590 millones de dólares (14 mil 455 millones 118 mil pesos), y la embarcación ha acogido a personalidades como Oprah, Barack Obama y Jeff Bezos.

Según el medio Bloomberg, fue construido por el fundador de Oracle, Larry Ellison y en su interior contiene un gimnasio, cine y bodega.

Hay quienes en Twitter lo criticaron y le reclamaron: “¡David Geffen tiene una fortuna de 8 mil millones de dólares! ¡Por el amor de Dios, ayude a este país a conseguir ventiladores, máscaras para nuestros trabajadores de la salud y los suministros médicos que necesitan! O no, sólo quédese en su maldito yate. Esto es simplemente vergonzoso y grotesco» escribió una usuaria.

David Geffen is worth 8 billion dollars! For God's sake help this country get ventilators, our health workers masks and the medical supplies they need! Or no, just stay on your fucking yacht instagramming. This is just shameful and grotesque. https://t.co/iZ0e5VKLDM

— Meghan McCain (@MeghanMcCain) March 28, 2020