Orangután observa a sus cuidadores lavarse las manos y los imita

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Ante la contingencia del coronavirus Covid-19, una de las medidas principales para evitar el contagio, es siempre lavarse muy bien las manos.

La famosa orangután Sandra que vive en un santuario de orangutanes ubicado en Wauchula, Florida, Estados Unidos, observó que últimamente sus cuidadores se lavaban más seguido las manos.

Después de poco tiempo, personal del santuario se dio cuenta que la orangután imitaba la actividad.

En un video donde grabaron a Sandra, se observa que la orangután usa un cepillo y jabón para lavarse las manos a un lado de una tina.

El video fue compartido en las redes donde mucha gente felicitó a la orangután, “seamos más como Sandra”, piden muchos, en los comentarios.

Sandra the orangutang started washing her hands because she saw all the zookeepers doing it repeatedly during the COVID-19 crisis.

Wash your hands.

Be more like Sandra.🌎❤️🧼🌎 pic.twitter.com/t8TTizDGeD

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) April 1, 2020