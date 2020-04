Festival de Cine, pero desde casa

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

CIUDAD DE MÉXICO, abril 03, (Notimex).- El Instituto Mexicano de Cinematografía (Imcine), a través de su plataforma FilminLatino, lanzó Daimon. Muestra Internacional de Cine en Streaming, que se podrá ver desde casa del seis al 28 de abril.

De acuerdo con información de las redes sociales de la plataforma, las películas se podrán apreciar completamente gratis, todo lo que se tiene que hacer es registrarse en la página de FilminLatino, y disfrutar el séptimo arte desde casa.

https://www.filminlatino.mx/canal/gratismx

La muestra internacional de cine incluye películas de México, Estados Unidos, España, Francia, Canadá, Argentina, Colombia, Tailandia, Bolivia, Turquía y Camboya. En la cartelera se encuentran películas de gran interés.

Algunas de ellas son “Escocia San Gregorio”, “Pirotecnia”, “Mantarraya: los espíritus ausentes”, “The World is Full of Secrets”, “Te quiero tanto que no sé”, “Las cinephilas”, “Detrás de las persianas”, “Príncipe de paz”, “Maison de Bonheur”, “Last Night I Saw You Smiling”, “Los días particulares” y “Breve historia del planeta verde”, entre otras.

