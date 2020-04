Gloria Trevi prepara concurso de coreografías para sus fans

Tiempo aproximado de lectura: 2 minutos

México, 3 Abr (Notimex).- La cantautora mexicana Gloria Trevi, compartió a sus seguidores que está preparando una dinámica para que cuatro de sus seguidores estén con ella en la última presentación de su gira Diosa de la noche, de la que pronto lanzará la convocatoria.

Durante una trasmisión en vivo, la intérprete de Dr. Psiquiatra habló de su música y de cómo ha pasado estos días de cuarentena a lado de su familia, sus hijos Miguel Armando y Ángel.

La cantante de 52 años compartió que se encuentra preparando un concurso de coreografía, en la que sus seguidores deberán aprender una rutina, de la que habrá sólo cuatro ganadores, sin importar de qué lugar del mundo sean, sólo deben de ser mayores de edad, ya que viajarán a donde será su último show de la gira Diosa de la noche. La dinámica será por medio de su cuenta de YouTube.

“Estoy preparando las bases del concurso, los bailarines ya grabaron su coreografía y ellos van a votar por quiénes son los que van a ganar, esto va a ser pronto, en una semana o menos va estar saliendo todo”, resaltó la intérprete de Todos me miran.

La compositora, también platicó cómo está viviendo estos días de cuarentena: “La verdad la estoy pasando bien, sí tengo un poquito de estrés y preocupación más que nada por la gente, sí me preocupa que algunos no hagan cosas, que no entiendan, de repente siento que hay un poquito de egoísmo y de no entender la magnitud y a facilidad de contagio”, mencionó y añadió que esto es cuestión de esperar.

“Poder estar con mis hijos, poder platicar con ellos, cuando llego trato de estar, comer con ellos, ver películas con ellos, pero no es lo mismo cuando ya te quedas y puedes profundizar un poquito más”, durante estos días Trevi ha platicado con sus hijos sobre lo que les interesa hacer, por ejemplo, habla con su hijo Ángel sobre la música que compone y con su hijo Miguel Armando, sobre sus sueños.

