Gran sombro ha causado en las redes sociales una extraña criatura con aparente consistencia chiclosa o viscosa de color negro en las redes sociales a la cual están comparando con “Venom”.

En Twitter el usuario @sunnyarkade compartió una imagen del hallazgo de la extraña criatura y preguntó si alguien sabía qué es lo que era.

Posterior a la publicación muchos cibernautas comenzaron a responder sobre que la extraña criatura se trataba de un simbionte “Venom”.

En las imágenes del video se muestra como el presunto simbionte está sobre una roca en un mar cuando la graban y la tocan con la punta de un cuchillo para moverla y está vuelve rápidamente a su tamaño original.

Anybody know what this is? pic.twitter.com/B2dQLTm4td

— non essential (@sunnyarkade) April 2, 2020