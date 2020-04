Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Un hombre celebró sus 104 años con la increíble noticia de haber superado el coronavirus.

William Lapschies, originario de Oregon, Estados Unidos fue aislado tras haber presentado síntomas de covid-19. En este lugar sucedieron varios casos positivos de coronavirus, en la Casa de Cuidado de Veteranos Edward C. Allworth.

En este asilo para adultos mayores, dos compañeros de Lapschies han perdido la vida debido a la pandemia.

What a lovely story.

William Lapschies has just celebrated his 104th birthday after recovering from Coronavirus.

He already survived one pandemic in 1918.

A belated happy birthday from the UK William!

pic.twitter.com/jeaq6Qreo0

— Professor Karol Sikora (@ProfKarolSikora) April 3, 2020