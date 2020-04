Matrimonio de 51 años fallecen juntos por coronavirus

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

Después de 51 años de matrimonio, una pareja de Florida descrita como inseparable, también fue inseparable hasta la muerte, cuando fallecieron de Covid-19 el domingo, con solo seis minutos de diferencia.

Se trata de Stuart Baker de 74 años, y Adrian Baker, de 72 años, de Boynton Beach, quienes estaban sanos antes de contagiarse de coronavirus a mediados de marzo, informaron medios locales.

El más afectado por el virus al principio fue Stuart, quien fue ingresado en una unidad de cuidados intensivos en el hospital; mientras que Adrian se estaba recuperando en casa, pero su condición empeoró cuando supo que su esposo estaba en la UCI.

In loving memory of my mom and dad- please make the tough and right choice and help stop the spreading of this virus. pic.twitter.com/FqVEWjdscq

— Buddy Baker (@ESG_Baker) March 31, 2020