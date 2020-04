Polo: un héroe ciudadano

Tiempo aproximado de lectura: 5 minutos

Rubén Jasso.-

Cd. Victoria, Tam.-

Es amiguero por naturaleza y bastante “chambeador”. Es árbitro de futbol, dirigente de un torneo de balompié, cantante, animador, narrador y fletero, también incursionó en la lucha libre hace varios años, y desde hace unas semanas, se enfundó en un colorido traje de payaso para aligerar la situación de muchos victorenses que sufren por la falta de agua ante la indiferencia de las autoridades municipales para resolver ese problema.

Conocido ampliamente por los vecinos de la colonia América de Juárez como “Polo”, Noé Maldonado decidió emplear sus propios recursos cuando vio con tristeza como unas señoras sacaban agua del drenaje ante la desesperación por la falta del vital líquido en sus hogares durante varias semanas.

Originario de Ciudad Mante, pero encariñado y muy agradecido con la gente de Victoria, donde vive junto a su madre y esposa desde hace varios años, “Polo” consiguió un tinaco de mil cien litros, lo sujetó bien a su camioneta, llenó el tanque de gasolina y empezó a hacer esa noble labor que tanto le agradecen los vecinos de varias colonias.

Rápidamente se corrió la voz de que un “payasito” andaba transportando el vital líquido hasta la puerta de muchos hogares, y aunque Noé Maldonado señala que el personaje se llama “Aguas”, lo cierto es que la gente lo sigue llamando “Polo”, quien es acompañado por su ayudante “El masca”.

“Andamos repartiendo el agua completamente gratis aquí en la América de Juárez, esto nace a raíz de que estamos en una situación difícil ahorita por el coronavirus y aparte lo del agua, entonces se me ocurre traerla a las familias aquí en la América de Juárez”, dijo mientras hacía una pausa en su labor hace algunos días.

SE EXTENDIÓ SU LABOR

Y aunque en un inicio pensaba recorrer solo la colonia mencionada, las peticiones para que acudiera a otros sectores cercanos empezaron a llegar a través de las redes sociales, pues su buena obra se “viralizó” rápidamente y fue como se trasladó también al Fraccionamiento Luis Quintero, Rincón de Tamatán y colonia Américo Villarreal.

También se dio tiempo para recorrer las calles de la colonia El Mirador y áreas cercanas, aunque señala que su “troca” es de un modelo antiguo y eso le dificulta abarcar más zonas de la Capital donde también sufren por el desabasto de agua, de ahí que hace la invitación a los ciudadanos para ayudar a otros en la medida de lo posible.

“Si tienen alguna ‘troca’ por ahí pues que puedan acarrear el líquido para otras gentes que en verdad lo necesitan, hay familias muy grandes, familias que tienen personas de edad avanzada, que están enfermos, entonces hay que poner un granito de arena todo mundo para poder arroparnos nosotros como ciudadanos de aquí de Victoria”, señala.

Acerca de la respuesta de la gente, “Polo” refiere que es algo que lo deja muy contento por ese agradecimiento sincero que le manifiestan.

“Fíjate que la gente se porta muy bien conmigo, unos salen con 15, 20 pesitos… cinco, lo que sea, no se les cobra nada, pero ellos como quiera quieren aportar, o salen con el refresco, me han recibido de muy buena manera y eso me da gusto porque este es un barrio donde me arropa la gente y me llena de satisfacción andar aquí con ellos”.

SURGE EL PERSONAJE

Al cuestionarlo sobre el origen del personaje con el cual se ha dado a conocer ampliamente, señala que fue gracias a un amigo de la urbe cañera como surgió esta idea.

“Hace como cuatro meses fui para Ciudad Mante y el payaso ‘Resbalón’ fue quien me dijo ¿Por qué no eres payaso?, y me traje eso en la mente”, recuerda.

Al paso de las semanas fue que decidió salir en su camioneta a repartir agua por las calles de Victoria, pero sin ninguna vestimenta en especial, aunque ya tenía confeccionado el traje multicolor ahora conocido por todos.

La idea inicial era hacer dos presentaciones para las cuales ya estaba contratado, pero llegaría a nuestro país la pandemia que anda por el mundo, y con ello, la cancelación de muchas actividades.

“Tenía dos eventos y se me suspendieron, entonces tenía pensado guardar el traje de payaso, pero yo estaba ansioso por quererlo usar, se me ocurre lo del agua y me lo pongo un día en la mañana y esto se hizo viral”, comenta con orgullo.

HOMBRE MULTIFACÉTICO

Afortunadamente, otras facetas que ha desempeñado Noé Maldonado a lo largo de su vida, le han permitido tener esas “tablas” para incursionar en distintos ámbitos poniendo un sello muy personal a lo que hace.

“Yo fui luchador en Ciudad Mante, apodado ‘El Enigma de Plata’, canté con ‘Los Wizard’ de por allá de Mante, actualmente soy coordinador del torneo de futbol de la colonia América de Juárez, soy árbitro de futbol, me gusta la cantada y desempeño varias actividades, todo lo hago con gusto y con alegría porque me gusta”, destaca.

Los domingos, cuando hay actividad deportiva en Victoria, es común verlo narrando partidos y gritando los goles con una peculiar emoción, pues es otra de sus facetas que disfruta bastante, incluso hace algunos meses tuvo la oportunidad de estar junto a narradores de Chivas TV en el estadio del Rebaño Sagrado, del cual es un fiel aficionado.

Su labor como promotor deportivo también es destacada, pues logró convocar a 42 equipos en el torneo dominical que dirige, ganándose el respeto de futbolistas y entrenadores, además de una sincera amistad con todos ellos.

SU FAMILIA LO IMPULSA

Además de las múltiples amistades que ha cosechado por ese carácter que lo distingue y que lo impulsan a seguir haciendo buenas obras, para Noé Maldonado el cariño de su familia es la fuerza principal para salir adelante en el día a día.

“Envío un saludo a mi hermana Lucero Maldonado y a su esposo Raúl Castillo y para mi sobrino Castillo Jr. y para toda mi familia, mi esposa y mi madre, pues ellos me apoyan con esta actividad que ando haciendo y fue por mi madre que yo me decidí hacer esto, porque ella está enferma y necesita del líquido vital”, explica.

Es por eso que las acciones para ayudar al prójimo seguirán por parte de “Polo” y por lo pronto ya planea la manera de ayudar a personas de la tercera edad.

“Yo rento mi ‘troquita’ para fletes, yo hago fletes aquí en Victoria, cualquier gente que me quiera ocupar para los fletes va a ser para comprar pañales que llevaremos a los hospitales para la gente adulta que esté necesitando, esa labor la voy a hacer la otra semana”, refiere.

Por último, hace mención del panorama en el cual estamos todos incluidos por la pandemia del coronavirus que ha llegado a nuestro país y al estado, recomendando seguir todas las indicaciones pertinentes por el bien de la propia comunidad.

“Vamos a respetar los protocolos que nos dice la autoridad, todos vamos a poner un granito de arena y si no tienen a que salir cuídense y cuiden mucho la gente adulta que tienen en su casa, cuando lleguen lávense bien las manos antes de tener contacto con una persona adulta”, reitera.

“Les mando un fuerte abrazo de parte del payaso ‘Aguas’ a todos ustedes y recuerden que juntos hacemos la diferencia”, concluye.

