La aplicación Tik Tok se ha vuelto la favorita de las estrellas para mostrar sus pasos de baile o sus dotes actorales y una de las últimas personalidades que se ha unido a esta red social es Diego Boneta, quien estrenó su cuenta como imitador con dos videos.

El actor de la serie de Luis Miguel publicó dos videos en su cuenta en donde imitó a dos grandes estrellas de Hollywood, Tom Cruise y Matthew McConaughey, los cuales están llenos de humor y han maravillado a sus seguidores.

El actor utilizó los diferentes filtros que tiene la app para ponerse la cara de Tom Cruise con el fin de imitar la voz del actor estadounidense.

Boneta improvisa en los videos y señala que todos le decían que consiguiera una cuenta de Tik Tok, por lo que ya lo hizo.

Repost @DiegoBoneta : Finally got a @TikTok (link in bio)! While I’ve been staying at home I’ve been working on my impressions… Which do you think is better? Let me know in the comments 👇🏻 pic.twitter.com/rqQLI479F7

— Diego Boneta International Fan Club Panamá 🇵🇦 (@BonetaClub) April 8, 2020