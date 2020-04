El capitalismo vuelve a fallar

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Marco A. Ramírez.-

Ante la debacle provocada por la pandemia del coronavirus SARS-CoV-2, causante de la enfermedad COVID-19, el mundo se ha detenido de muchas formas, principalmente en lo económico, por el impacto en sectores vinculados con lo que hasta hace poco se entendía por un ritmo de vida “normal”.

Antes de exponer las razones por las que el capitalismo ha vuelto ha fallar, hay que establecer su significado para que la conversación pueda fluir sobre esa base. De acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, el capitalismo es un sistema económico en donde los actores privados son dueños y controlan sus propiedades de acuerdo a sus intereses, y que demandan y establecen libremente los precios de los mercados de manera que pueda servir al mejor interés de la sociedad. En las economías capitalistas, los actores (morales o individuales) operan con fines de lucro, es decir, para generar ganancias.

Países emblemáticos del capitalismo han anunciado en su momento diferentes medidas para mitigar el adverso impacto económico de la pandemia. Donaciones, créditos y estímulos fiscales habrán de otorgarse bajo ciertos criterios para “revivir” la economía en Alemania, España, Portugal, Inglaterra, Francia, Estados Unidos, Canadá, Australia, Turquía, etc. El hecho de que los gobiernos de economías capitalistas tengan que rescatar a las personas morales o individuales que operan en un libre mercado con fines de lucro ante una eventualidad no anticipada, como esta, es el mejor indicador del fracaso del capitalismo. Operar con fines de lucro implica generar ganancias, ¿En dónde están las ganancias generadas por la operación de estos negocios que no pueden usarse o que no están disponibles y entonces el gobierno tiene que hacer un rescate?

Un ejemplo de este fracaso en México es el Fobaproa, que nos dejó como legado Ernesto Zedillo Ponce de León cuando el gobierno rescató a bancos (que operan con fines de lucro) para “evitar” una quiebra financiera generalizada. Este rescate en 1998 costó 552 millones de dólares, equivalente al 14 por ciento del producto interno bruto. Otro ejemplo es el de Estados Unidos, que tuvo que hacer un rescate financiero en el 2008 cuando la economía se colapsó debido a las hipotecas de alto riesgo, el costo de este rescate fue de 700 billones de dólares. El problema de que un gobierno haga rescates financieros subyace en que esos compromisos adquiridos los terminan pagando los contribuyentes por la vía de los impuestos, los verdaderos “rescatistas” son los que cumplen con sus obligaciones fiscales.

En un escenario imaginario, superada la prueba del coronavirus, los líderes del mundo revisan la idea de modificar el sistema económico para hacerlo más humanista e incluyente y considerar los costos externos, como contaminación y cambio climático. En este nuevo orden económico, los líderes de siempre no necesariamente serán.

El Fondo Monetario Internacional anunció, desde el cuatro de marzo, que tenía disponibles 50 billones de dólares para ayudar (prestar) a los países en la gestión de la pandemia. Apenas 12 días después, el 16 de marzo, actualizó la información para decir que tenía un trillón de dólares para la misma causa. Uno de los países que ya hizo uso de este beneficio es Irán, llama la atención que es la primera vez que solicita “apoyo” del FMI en más de 60 años, nada más 50 billones de dólares para ir agarrando ambiente. ¿De dónde salió tanto dinero y tan rápido? ¿Quiénes son los verdaderos dueños de este dinero que obviamente se verán beneficiados al cobrar los intereses de dicho préstamo?

En México, el Pejidente (sic) anunció el plan económico para enfrentar la inevitable crisis por el coronavirus durante su informe presidencial, el pasado domingo cinco de abril. El plan está centrado en apoyos a las clases desprotegidas e históricamente olvidadas, la continuación de proyectos de infraestructura y paquetes para micro y pequeñas empresas. Enfatizó que no habrá apoyos a las grandes empresas ni “rescates” como se ha hecho en el pasado. En México hay 54 millones de pobres, es obvio que la decisión está razonada.

Se dijo primero aquí. En una semana, otro escenario.

Avui no és demá.

