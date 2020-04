Sentencian a Correa a ocho años de cárcel por corrupción

Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

QUITO, Ecuador, abril 8 (Notimex).- El Tribunal de la Corte Nacional de Justicia (CNJ), sentenció hoy al ex presidente, Rafael Correa, a ocho años de cárcel por actos de corrupción, asociados al delito de cohecho durante su mandato.

Además de Correa, la autoridad también señaló a miembros que compusieron su gabinete. Entre ellos, el ex vicepresidente Jorge Glas. El tribunal indicó que también perdieron sus derechos políticos por 25 años.

El máximo órgano de justicia determinó que Correa aceptó «aportes indebidos» durante su administración, y por parte de empresarios que dieron patrocinio a su campaña electoral desde el año 2007 y para “posicionar su movimiento político”.

Las autoridades ecuatorianas, además, informaron que otros cercanos al ex mandatario, también fueron implicados en actos de corrupción y cohecho.

Entre ellos: el ex secretario jurídico Alexis Mera, la ex ministra María de los Ángeles Duarte, la asambleísta Viviana Bonilla, el ex ministro Walter Solís y el ex ministro Vinicio Alvarado, quienes también fueron definidos como coautores, y sentenciados a la misma condena en prisión.

El juez, Iván León señaló que la víctima del delito es el “Estado” y que el tribunal consideró, tras el análisis de la fiscalía, que se demostró la existencia de una estructura de corrupción en todos los niveles de la administración de Correa.

Rafael Correa de 57 años de edad, ex presidente de Ecuador (2007-2017), se encuentra actualmente residiendo en Bélgica, en donde se asilo luego de que en julio de 2018 una jueza ecuatoriana dispuso una orden de prisión preventiva en su contra.

