Sólo México no acepta recorte en producción de la OPEP

México es el único país que no ha aceptado el recorte de producción acordado por la Organización de Países Exportadores de Petróleo (OPEP) y Rusia de reducir 10 millones de barriles diarios en la producción del hidrocarburo, luego de más diez horas después de abrirse la teleconferencia de los ministros de petróleo del grupo de productores.

Con dicho acuerdo se espera que México reduzca su producción en 400 mil barriles diarios y tras un descanso para permitir consultas, la reunión virtual se ha reanudado con autoridades mexicanas, indicaron a EFE fuentes de una delegación que participa en las negociaciones.

Amena Bakr, ex corresponsal de energía de Reuters, consideró que la negación de México de recortar su producción es una mala decisión del país, por lo que el grupo debería considerar repartir los 400 mil barriles de México entre otros miembros, escribió en su cuenta de Twitter.

«Esto no pasará bien en la historia de México … mal movimiento».

This won’t go down well in history Mexico…. bad move. — Amena Bakr (@Amena__Bakr) April 9, 2020

«Es hora de dividir los 400k de México alrededor de la mesa #OOTT».

It’s time to divide Mexico’s 400k around the the table #OOTT — Amena Bakr (@Amena__Bakr) April 9, 2020

Indicó que Rocío Nahle, secretaria de Energía de México, se retiró de la reunión virtual, por lo que los otros miembros deciden como continuar con el acuerdo.

«¡Actualización! El ministro mexicano se retiró de la reunión y no volverá según una fuente. Ahora los ministros deciden qué hacer #OOTT #opec»

Update! The Mexican minister walked away from the meeting and will not be returning according to a source. Now the ministers are deciding what to do #OOTT #opec — Amena Bakr (@Amena__Bakr) April 9, 2020

Posteriormente, compartió que Irán propuso sacar a México del acuerdo de la organización; sin embargo, parece que no ha encontrado eco, ya que los ministros se encuentran redactando el documento, que aún está sujeto a que las autoridades mexicanas se una a los recortes propuestos.

«Irán sugirió sacar a México del acuerdo con la OPEP»

Iran suggested to drop Mexico out of the deal #OOTT — Amena Bakr (@Amena__Bakr) April 9, 2020

«Los ministros están redactando un acuerdo, pero todavía está sujeto a que México se una a los recortes. #OOTT».

The ministers are drafting an agreement but is still subject to Mexico joining the cuts #OOTT — Amena Bakr (@Amena__Bakr) April 9, 2020

«Continúan las acaloradas discusiones sobre qué incluir en la declaración de hoy (es decir, el acuerdo estará condicionado a que México se una)», escribió.

On going heated discussions over what to include in the statement today (ie will the deal be conditional to Mexico joining) #OOTT — Amena Bakr (@Amena__Bakr) April 10, 2020

En el caso de Rusia y Arabia Saudita reducirán su producción en 2.5 millones de barriles diarios (mbd) a partes iguales desde un nivel de 11 millones de barriles, según el proyecto de acuerdo que manejan hoy los ministros de la alianza OPEC+ y otros productores al que ha tenido acceso la agencia oficial TASS.

De esta manera, en mayo y junio, la producción de cada uno de estos dos gigantes petroleros debería ser de 8.5 millones de barriles al día.

Según el proyecto de acuerdo, en total, los países de la alianza OPEC+ limitarán su producción en 10 millones de barriles al día, desde 43,8 mbd a 33.8 mbd.

Para cada país que participa en el recorte, la producción debería disminuir en un 23 por ciento, según TASS.

Así, el pacto prevé Irak baje su bombeo en un millón de barriles diarios, Emiratos Árabes Unidos en 700 mil barriles, Nigeria en 420 mil barriles.

Los socios de la OPEP Venezuela, Irán y Libia permanecerán exonerados del compromiso de limitar sus extracciones debido a las caídas involuntarias que sufren sus actividades petroleras por diversas causas.

Con información de: EFE

