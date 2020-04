AMLO contra López, demasiados muertos

Tiempo aproximado de lectura: 3 minutos

Eleazar De Avila.-

Nunca en la historia del planeta habíamos vivido tales momentos de incertidumbre, y menos en México donde tenemos todos los días, dos versiones. La del presidente de México, que es de carácter político y la otra, la técnica, que cotidianamente nos ofrece el subsecretario de Salud Hugo López-Gatell Ramírez.

Por cierto, cuya sinceridad mucho se le agradece, no obstante los resbalones que ha tenido bajo presión de su jefe Andrés Manuel López Obrador. Cuando está solo, es evidente que sus expresiones y dinámica cambian, a tal grado, que mucho le han reconocido, incluso internacionalmente.

Sin embargo, aquí estamos nuevamene en viernes para advertir que LO PEOR ESTA POR VENIR y que, el gobierno de la República tiene que rebasar, por la derecha, por la izquierda, por encima o por debajo a su Jefe de Estado, cuyos objetivos, cada vez más se distancian de la realidad colectiva.

Simplemente en términos de comunicación política, difícil es comprender, por qué meterle más gasolina al encono que de manera personal, tiene como mandatario con la prensa, sin que en ello existan réditos en pro de su gobierno.

Por un lado sostiene que “por más campaña amarillista no van a poder, no pasarán nuestros adversarios con sus voceros, no van a volver esas mentiras, ojalá porque hasta las piedras cambian de parecer, ojalá y rectificar y cuando menos por esta circunstancia especial, de emergencia sanitaria hicieran una tregua”.

Y por el otro, López-Gatell de plano nos advierte que los datos que existen sobre la expansión del Coronavirus en México son muy limitados a la realidad. Un asunto que todos los medios, el sector social, el económico, el político y por su puesto que el médico han denunciado cientos de veces.

Si a eso se refiere Andrés Manuel López Obrador, los datos son duros y las sospechas más. Si de plano él desde su púlpito, cocorea a las empresas de comunicación, lo negativo, que ya es bastante, se potencia aun más.

Aclaro, no se necesita ser amarillista para que las cifras hablen por si solas. Los números son las oficiales, igual en materia de seguridad; que esta vez los derivados del Covid 19, donde todos los gobiernos fueron rebasados con sus excepciones en China y Corea.

Decía López-Gatell este miércoles: “Nosotros reconocemos explícitamente que tenemos 26 mil, en cualquier otro país que tengan sólo los casos observados también hay que corregir”.

No obstante que se han identificado mediante pruebas de laboratorio solamente 3 mil 181 casos, el funcionario presentó las cifras y gráficas del modelo estadístico que proyecta el máximo de casos de coronavirus en México.

López Gattel indicó que, “en el caso de México, cada uno de los tres mil 181 casos representan a un universo de 9 a 12 personas que no acudieron a consulta o cuyo médico no identificó los síntomas”.

Por otro lado, están las declaraciones políticas que la base social no entiende, es decir los de abajo. Por un lado AMLO sostiene que estabamos preparándonos como nación desde enero, luego trasciende que vendimos los tapabocas que teníamos a China, para finalmente aceptar que tras la solución Wuhan, que los estamos recomprado más caros.

Así lo que, para unos es irresponsabilidad gubernamental, pues existe la sopecha que el alcohol y el gel antibacterial que usted no entuentra ahora mismo, también fue vendido a China.

1.- La justificación es político-mercatil: “Habríamos sentado un conflicto, un conflicto inmenso con impacto hacia el exterior, porque México deja de ser un país confiable en la cadena de producción”.

2.- “Si tú tomas una decisión de esas en una crisis y dices: ‘nadie va a exportar porque yo lo necesito en el futuro’, en ese momento México se convierte en un país donde nadie va a invertir, no es confiable”, argumentó y sostuvo que “hubiera sido medida suicida”. Es la palabra del Bi Secretario de Relaciones y Gobernación, Marcelo Luis Ebrard Casaubón.

3.- Así que tenemos dos frentes, el del Presidente todas las mañanas y el del subsecretario de Salud y el Carnal Marcelo.

Que también, si nos vamos al terrítorio de la economía, no sabemos aun de donde va a salir el dinero para la recuperación, que que incluye 2 millones de empleos nuevos al IMSS, es decir, sin que se cuente a los becarios del beca Jóvenes Construyendo el Futuroque reciben un apoyo mensual 3 mil 748 pesos.

4.- Hoy difícil es no darse cuenta que El Presidente no tiene filtro en lo que expresa y que, por eso las versiones federales técnicas, no tienen nada que ver con sus expresiones intensamente políticas.

Dios y los estados nos cuiden…

Otrosí: Debemos aceptar la decepción finita, pero nunca perder la infinita esperanza. Martin Luther King.

