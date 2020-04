Tiempo aproximado de lectura: < 1 minuto

El volcán Krakatoa de Indonesia hizo erupción durante la noche de este viernes 10 de abril arrojando una columna de ceniza que alcanzó los 15 kilómetros.

De acuerdo a lo mencionado, la explosión provocó un fuerte estruendo que se escuchó a 150 kilómetros de distancia.

En 1883 el volcán registró su erupción más fuerte la cual aniquiló a más de 36 mil personas.

Anak Krakatau is erupting now. The first image is from our webcam:https://t.co/O8KFco7NOx

The second photo was taken from our observatory (~43 km from the volcano). pic.twitter.com/nlHHWIyuAw

— Dr. Devy Kamil Syahbana 🌋 (@volcanohawk) April 10, 2020